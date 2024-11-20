Рада приняла закон об увеличении доступного жилья для ВПЛ: основные изменения

Верховная Рада приняла в целом законопроект №11281, предусматривающий проведение всеукраинской инвентаризации недвижимости с целью дальнейшего ее использования для размещения внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом сообщил глава парламентской ВСК по вопросам защиты ВПЛ и других лиц и инициатор законопроекта Павел Фролов.

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Основные изменения

Предусмотрено создание информационной базы жилья в виде публичной интерактивной карты, которая предоставит всю необходимую информацию о техническом состоянии объектов недвижимости, включая фотографии, количество мест для проживания и объем потенциальных инвестиций, необходимых для приведения объектов в надлежащее состояние.

Важно, что внутренне перемещенные лица будут иметь возможность выбирать жилье. В то же время, органы власти будут взаимодействовать с международными организациями для обеспечения необходимого ремонта и приведения объектов в соответствующее состояние для эксплуатации.

Таким образом, процесс предоставления жилья переселенцам будет более прозрачным и доступным. Также будет обеспечена эффективная коммуникация между государственными структурами, международными партнерами и гражданами.

Уточняется, что подавать заявки на проживание внутренние переселенцы смогут ориентировочно через полгода после вступления закона в силу.

Напомним, что украинцы, которые в результате войны остались без жилья, смогут воспользоваться жилищным сертификатом "Восстановление" для покрытия первого взноса за ипотеку в рамках программы "єОселя".

Раньше для этого нужно было доплачивать разницу из собственных средств или искать более дешевый вариант.

Теперь же есть возможность использовать сертификат "Восстановление" для покрытия первого взноса, а остаток суммы можно получить в кредит через программу "єОселя".