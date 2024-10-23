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У Раді пояснили, чому ВПО повертаються в окупацію: бракує базової потреби

Маріуполь
Фото: Reuters

Проєкт держбюджету на 2025 рік не передбачає державного фінансування на програму "єВідновлення", яка компенсує втрачене житло внаслідок воєнних дій. 

Фактично державна політика в питанні підтримки ВПО повністю провалена і як фіговий листок прикривається копійчаними виплатами, заявила народна депутатка, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк на своїй сторінці у Facebook.

"Головна і базова потреба ВПО – це власне житло. Допомогти мали б дві державні програми – "єВідновлення" та "єОселя". Більше того, вони навіть синхронізовані: сертифікат можна використовувати як перший внесок за іпотекою. Звучить потужно, але це тільки на папері", - наголосила Шуляк.

За словами чиновниці, результатом такої політики є те, що внутрішні переселенці не знаходять собі житла на контрольованій території і повертаються в окупацію. 

Чиновниця визнала, що державна іпотечна програма "єОселя" своїми умовами  недоступна для ВПО, з яких лише одиниці змогли нею скористатися.

"єВідновлення" на 2025 рік взагалі не передбачає державного фінансування, тільки відносно невеликі кошти від міжнародних донорів. Та й навіть якби вони були, виплат за житло на ТОТ за програмою єВідновлення, незважаючи на успішний Мелітопольський експеримент, немає. Коли будуть? Ніхто не знає", – зауважила політикиня.

Шуляк додала, що в цей час окупанти пропонують українцям на окупованій території по 45 тис. рублів компенсації за квадратний метр зруйнованого житла. Замість підтримки своїх людей в Україні "проводять безкінечні форуми щодо повернення українців із-за кордону".

Депутатка додала, що держава мусить змінити підхід до питання ВПО, аби Україна не отримала частину суспільства, яка "буде сповнена ненавистю до всіх, людей, які у власній країні стали непотрібними". 

Автор:
Леся Соловчук