В Раде объяснили, почему ВПЛ возвращаются в оккупацию: не хватает базовой потребности

Проект госбюджета на 2025 год не предусматривает государственного финансирования на программу "єВідновлення", которая компенсирует утраченное жилье в результате военных действий.

Фактически государственная политика в вопросе поддержки ВПЛ полностью провалена и как фиговый листок прикрывается копеечными выплатами, заявила народная депутат, председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк на своей странице в Facebook.

"Главная и базовая потребность ВПЛ — это собственное жилье. Помочь должны две государственные программы — "єВідновлення" и "єОселя". Более того, они даже синхронизированы: сертификат можно использовать как первый взнос по ипотеке. Звучит мощно, но это только на бумаге ", — подчеркнула Шуляк.

По словам чиновницы, результат такой политики заключается в том, что внутренние переселенцы не находят себе жилья на контролируемой территории и возвращаются в оккупацию.

Чиновница признала, что государственная ипотечная программа "еселя" своими условиями недоступна для ВПЛ, из которых только единицы смогли ею воспользоваться.

"єВідновлення" на 2025 год вообще не предусматривает государственного финансирования, только относительно небольшие средства от международных доноров. Да и даже если бы они были, выплат за жилье на ТОТ по программе есть Восстановление, несмотря на успешный Мелитопольский эксперимент, нет. Когда будут? Никто не знает", – отметила политик.

Шуляк добавила, что в это время оккупанты предлагают украинцам на оккупированной территории по 45 тыс. рублей компенсации за квадратный метр разрушенного жилья. Вместо поддержки своих людей в Украине "проводят бесконечные форумы по возвращению украинцев из-за границы".

Депутат добавила, что государство должно изменить подход к вопросу ВПЛ, чтобы Украина не получила часть общества, которая "полнится ненавистью ко всем, людям, которые в собственной стране стали ненужными".