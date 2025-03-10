Возобновление жилья после российской агрессии: в пяти общинах капитально отремонтируют 160 многоквартирных домов

Министерство развития общин и территорий Украины совместно с Всемирным банком реализует проект Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей (HOPE).

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В каких общинах проведут ремонты

В рамках проекта будет произведен капитальный ремонт многоквартирных домов, поврежденных в результате российской агрессии.

Ранее общины подавали заявки на участие в проекте, из 25 заявок было выбрано 5 общин для дальнейшего участия.

Отобранные общины через DREAM (Государственная цифровая экосистема управления восстановлением) предоставляли информацию для отбора многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, включавшему данные об их техническом состоянии, заселенности, доступности коммунальных услуг и социальной инфраструктуры.

В конкурсе среди органов местного самоуправления было отобрано пять общин:

Николаевская городская община;

Запорожская городская община;

Бучанская городская община;

Изюмское городское общество;

Макаровская поселковая община.

В рамках проекта планируется разработка проектной документации, капитальный ремонт мест общего использования, несущих конструкций, инженерных сетей, а также повышение энергоэффективности и инклюзивности домов. Кроме того, будет проведено обустройство близлежащих территорий.

Следующим этапом является анализ 586 объектов, из которых будет отобрано 160 многоквартирных домов для восстановления.

Для повышения эффективности восстановления будет проведен анализ возможности группировки домов в кластеры — группы многоквартирных домов, расположенных рядом или в пределах одной территории.

Начальное грантовое финансирование в размере 12 млн долл. позволит подготовить проектную документацию для последующих капитальных ремонтов.

Справка:

Project HOPE — международная организация с более чем 65-летним опытом в сфере здравоохранения и гуманитарной помощи. Организация работает в более чем 25 странах мира.

Напомним, Украине для восстановления в течение следующего десятилетия понадобится 524 миллиарда долларов. Эта сумма почти втрое превышает прогнозируемый ВВП страны на 2024 год и выше предыдущей оценки в прошлом году в 486 млрд долларов. В результате разрушений было повреждено или уничтожено 13% жилищного фонда, что составляет 2,5 миллиона домохозяйств.