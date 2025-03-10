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Правительство выделяет средства на приобретение жилья для более чем 120 крупных приемных семей

дети
120 крупных приемных семей получат жилье. Фото: freepik

В 2025 году из государственного бюджета местным бюджетам будет направлено 833 млн грн на приобретение жилья для более 120 детских домов семейного типа — семей, воспитывающих от 5 до 10 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

"Большая приемная семья дает заботу и поддержку сразу нескольким детям без родительской опеки, в том числе и семейным группам из нескольких братьев и сестер. А задача государства — создать комфортные условия для таких семей, в том числе обеспечить жильем", — отметила министр социальной политики Оксана Жолнович.

По информации ведомства, жильем будут обеспечены прежде семьи, для которых не успели приобрести дома в конце 2024 года. Одной из причин стали атаки на госреестры, тогда сделки купли-продажи временно остановились.

Также сообщается, что приобретение жилья для домов семейного типа будет способствовать увеличению их количества. Средства будут направлены на дома и для семей, которые планируется создать в 2025 году. Кроме того, жилье получат семьи, перемещенные из-за войны внутри страны, и семьи, которые планируют возвращаться в Украину из эвакуации.

За счет субвенции 2024 года в Украине просторное и комфортное жилье получили 57 больших приемных семей.

Напомним, в пяти общинах капитально отремонтируют 160 многоквартирных домов . Для повышения эффективности восстановления будет проведен анализ возможности группировки зданий в кластеры .

Автор:
Татьяна Ковальчук