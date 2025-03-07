Под Бучей построят жилье для ВПЛ

Киевская область приобщается к строительству социального жилья.

В Бучанской общине планируют построить два многоквартирных дома для ВПЛ. Здания построят в селах Мироцкое и Блиставица в рамках проекта социального жилья, рассказал городской голова Бучи Анатолий Федорук.

Ранее и в Госагенстве по восстановлению и развитию инфраструктуры анонсировал, что в Украине появится 50 тысяч социальных квартир. Среди городов, где заявлялось о старте строительства, отмечалась также Буча.

Мэр города добавил, что главная цель — обеспечить жильем переселенцев, создать рабочие места и способствовать интеграции в общину.

«В то же время это даст экономический стимул для общества, ведь правительство предлагает дополнительные 6% налога на доходы за каждого трудоустроенного жителя», — отметил Федорук.

Пока неизвестны детали проекта — какими будут эти дома и на каких условиях можно будет у них проживать. Мэр города также не сообщил, сколько переселенцев сможет обеспечить квартирами по этому проекту. Алгоритм расселения, разрабатываемый правительством, пообещали обнародовать впоследствии.

Как сообщало Delo.ua, на проекты по восстановлению Украины в 12 областях правительство выделило еще 5 млрд грн.

В целом по подсчетам Bloomberg Economics Украине придется потратить около 230 миллиардов долларов на восстановление зданий и инфраструктуры, поврежденных во время войны.