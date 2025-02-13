Для восстановления поврежденной инфраструктуры Украине необходимо около $230 млрд. — Bloomberg

Украине придется потратить около 230 миллиардов долларов на восстановление и инфраструктуры, поврежденных во время войны.

Bloomberg Economics подсчитал стоимость поддержки Украины.

Президент США Дональд Трамп уже начинает говорить лидерам Европейского Союза, что им нужно делать, если они хотят обеспечить мир в Украине.

Отмечается, что при получении Украиной этого финансирования и достижения стабильного мира, украинская экономика, в частности энергетическая, промышленная и строительная отрасли, смогут демонстрировать стремительный рост. Впоследствии это облегчит груз для стран ЕС, Киев также сумел заинтересовать Трампа своими запасами ископаемых, таких как уран, литий и графит.

Трамп считает, что у европейцев больше интересов в Украине, чем у США. "Смотрите, между нами есть океан. Они этого не имеют. Для них это важнее, чем для нас", – заявил американский президент 3 февраля, пишет Bloomberg.

Однако сейчас существует дефицит 130 миллиардов долларов между потребностями Украины в восстановлении и обещанным финансированием. Это ставит под угрозу любое восстановление экономики и может подорвать устойчивость страны в долгосрочной перспективе, говорится в материале.

В ЕС ошеломлены заявлениями Трампа

Европейские власти со своей стороны ожидают, что Трамп скажет ей, что они должны заплатить за восстановление Украины и разместить там войска для поддержки мирного договора, в достижении которого они не будут участвовать.

Об этом изданию Financial Times (FT) рассказал ряд высокопоставленных европейских чиновников. Издание отметило, что европейские чиновники не могут прийти в себя из-за исключения из мирных переговоров с РФ и США по Украине. Также они опасаются, что им придется тратиться на послевоенную безопасность и восстановление Украины. FT напомнило, что Трамп сразу после разговора с Путиным заявил, что их делегации "немедленно начнут переговоры" о прекращении войны, ошеломив европейцев.

Также министры иностранных дел Германии, Франции, Польши, Италии, Испании, Великобритании, ЕС и Украины 12 февраля на переговорах по безопасности в Париже выступили с совместным заявлением, где подчеркнули, что Украина и Европа должны участвовать в любых переговорах о достижении мира.

Напомним, 12 февраля Соединенные Штаты передали Украине первую часть соглашения о партнерстве, касающуюся полезных ископаемых. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо сделать все, что подписать как можно скорее.

Министр финансов США Скотт Бессент также представил президенту Украины Владимиру Зеленскому соглашение об экономическом партнерстве.