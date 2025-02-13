Для відновлення пошкодженої інфраструктури Україні необхідно близько $230 млрд - Bloomberg

Україні доведеться витратити близько 230 мільярдів доларів на відновлення будівель та інфраструктури, пошкоджених під час війни.

Bloomberg Economics підрахував вартість підтримки України.

Як пише видання, президент США Дональд Трамп вже починає говорити лідерам Європейського Союзу, що їм потрібно робити, якщо вони хочуть забезпечити мир в Україні.

Зазначається, що за умови отримання Україною цього фінансування та досягнення стабільного миру, українська економіка, зокрема енергетична, промислова та будівельна галузі, зможуть демонструвати стрімке зростання. Згодом це полегшить тягар для країн ЄС, Київ також зумів зацікавити Трампа своїми запасами копалин, таких як уран, літій і графіт.

Трамп вважає, що європейці мають більше інтересів в Україні, ніж США. "Дивіться, між нами є океан. Вони цього не мають. Для них це важливіше, ніж для нас", – заявив американський президент 3 лютого, пише Bloomberg.

Однак зараз існує дефіцит у 130 мільярдів доларів між потребами України у відновленні та обіцяним фінансуванням. Це ставить під загрозу будь-яке відновлення економіки і може підірвати стійкість країни в довгостроковій перспективі, йдеться у матеріалі.

В ЄС приголомшені заявами Трампа

Європейська влада зі свого боку очікує, що Трамп скаже їй, що вона повинна заплатити за відновлення України та розмістити там війська для підтримки мирного договору, в досягненні якого вона брати участі не буде.

Про це виданню Financial Times (FT) розповіла низка високопоставлених європейських чиновників. Видання зазначило, що європейські чиновники не можуть оговтатися через виключення з мирних переговорів з РФ і США щодо України. Також вони побоюються, що їм доведеться витрачатися на післявоєнну безпеку і відновлення України. FT нагадало, що Трамп одразу після розмови з Путіним заявив, що їхні делегації "негайно почнуть переговори" про припинення війни, приголомшивши європейців.

Також міністри закордонних справ Німеччини, Франції, Польщі, Італії, Іспанії, Великої Британії, ЄС та України 12 лютого на безпекових переговорах в Парижі виступили із спільною заявою, де підкреслили, що Україна та Європа мають брати участь у будь-яких переговорах про досягнення миру.

Нагадаємо, 12 лютого Сполучені Штати передали Україні першу частину угоди про партнерство, яка стосується корисних копалин.Президент України Володимир Зеленський заявив, що необхідно зробити все, що підписати її якнайшвидше.

Міністр фінансів США Скотт Бессент також представив президенту України Володимиру Зеленському угоду про економічне партнерство.