Україна та Європа мають брати участь у будь-яких переговорах щодо припинення війни – глави МЗС

Міністри закордонних справ Німеччини, Франції, Польщі, Італії, Іспанії, Великої Британії, ЄС та України 12 лютого на безпекових переговорах в Парижі виступили із спільною заявою. Вони підкреслили, що Україна та Європа мають брати участь у будь-яких переговорах про досягнення миру.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.

"Ми готові зміцнювати підтримку України. Ми віддані її незалежності, суверенітету та територіальній цілісності перед лицем загарбницької війни Росії. Ми поділяємо мету подальшої підтримки України допоки не буде досягнутий справедливий, всеосяжний та стійкий мир. Мир, який гарантує інтереси України та її європейських союзників", — йдеться у заяві дипломатів.

Глави МЗС наголосили, що переговори, які мають забезпечити міцний мир, не можуть відбутися без участі України та європейських країн. Україні мають бути надані сильні гарантії безпеки.

Крім того, дипломати обмінялися думками щодо взаємодії європейських союзників із новою адміністрацією США та посилення євроатлантичної безпеки.

"Нагадуємо, що безпека європейського континенту є нашою спільною відповідальністю. Тому ми спільно працюємо задля посилення наших колективних оборонних спроможностей", — зазначили міністри.

12 лютого президент США Дональд Трамп поговорив телефоном з президентом РФ Володимиром Путіним, а пізніше з президентом України Володимиром Зеленським про можливість припинення війни в Україні.

Трамп заявив, що очікує зустрічі з Путіним, а команди США та Росії мають негайно розпочати роботу щодо підготовки переговорного процесу.

"Щойно мав тривалу та дуже продуктивну телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Ми обговорювали Україну, Близький Схід, енергетику, штучний інтелект, силу долара та багато інших тем… Ми домовилися працювати разом, дуже тісно, ​​включно з відвідуванням країн один одного", — написав американський президент.

Після розмови з Трампом Зеленський заявив: "Дуже предметні перемовини зі Сполученими Штатами Америки. Була розмова з Президентом Трампом – хороша розмова, детальна, я вдячний Президенту Трампу за щирий інтерес до наших спільних можливостей, до того, як ми можемо разом наблизити справжній мир…Віримо, що сили Америки достатньо, щоб разом із нами, разом з усіма партнерами дотиснути Росію і Путіна до миру".

Нагадаємо, 12 лютого Сполучені Штати передали Україні першу частину угоди про партнерство, яка стосується корисних копалин. Президент України Володимир Зеленський заявив, що необхідно зробити все, що підписати її якнайшвидше.