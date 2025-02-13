Украина и Европа должны участвовать в любых переговорах по прекращению войны – главы МИД

Министры иностранных дел Германии, Франции, Польши, Италии, Испании, Великобритании, ЕС и Украины 12 февраля на переговорах по безопасности в Париже выступили с совместным заявлением. Они подчеркнули, что Украина и Европа должны участвовать в любых переговорах по достижению мира.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Мы готовы укреплять поддержку Украины. Мы привержены ее независимости, суверенитету и территориальной целостности перед лицом захватнической войны России. Мы разделяем цель дальнейшей поддержки Украины до тех пор, пока не будет достигнут справедливый, всеобъемлющий и устойчивый мир. Мир, гарантирующий интересы Украины и ее европейских союзников", — говорится в заявлении дипломатов.

Главы МИД подчеркнули, что переговоры, которые должны обеспечить крепкий мир, не могут состояться без участия Украины и европейских стран. Украине должны быть предоставлены сильные гарантии безопасности.

Кроме того, дипломаты обменялись мнениями о взаимодействии европейских союзников с новой администрацией США и усилении евроатлантической безопасности.

"Напоминаем, что безопасность европейского континента — наша общая ответственность. Поэтому мы совместно работаем для усиления наших коллективных оборонных способностей", — отметили министры.

12 февраля президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным, а позже с президентом Украины Владимиром Зеленским о возможности прекращения войны в Украине.

Трамп заявил, что ожидает встречи с Путиным, а команды США и России должны немедленно начать работу по подготовке переговорного процесса.

"Только что имел длительный и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Мы обсуждали Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и многие другие темы... Мы договорились работать вместе, очень тесно, включая посещение стран друг друга", — написал американский президент.

После разговора с Трампом Зеленский заявил : "Очень предметные переговоры с Соединенными Штатами Америки. Был разговор с Президентом Трампом – хороший разговор, подробный, я благодарен Президенту Трампа за искренний интерес к нашим общим возможностям, к тому, как мы можем вместе приблизить настоящий мир. Верим, что сил Америки достаточно, чтобы вместе с нами, вместе со всеми партнерами дожать Россию и Путина к миру".

Напомним, 12 февраля Соединенные Штаты передали Украине первую часть соглашения о партнерстве, касающуюся полезных ископаемых. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо сделать все, что подписать как можно скорее.