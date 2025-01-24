Европа призывает Трампа поддержать гарантии безопасности для Украины и отправить миротворцев - Bloomberg

Европейские союзники активно пытаются убедить президента США Дональда Трампа поддержать участие американских военных в будущих миротворческих силах для Украины, что может сделать усилия миротворческих более убедительными.

Об этом пишет Вloomberg.

Европейские союзники Киева уже подготовили идеи, которые могут быть приемлемы для администрации Трампа, несмотря на первоначальное воздержание. В последние недели появились признаки того, что скептицизм Трампа по поддержке Украины может уменьшаться.

Как сообщают западные дипломаты, команда Трампа отдает себе отчет в неизбежности предоставления гарантий безопасности Украине.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, подчеркнул, что только европейских сил будет недостаточно для сдерживания президента России Владимира Путина. Он подчеркнул, что участие США является обязательным условием эффективности таких усилий.

В то же время, администрация Трампа может настаивать на том, чтобы Европа взяла на себя большую часть расходов и обязанностей в рамках возможного соглашения.

"Трамп считает войну в Украине прежде европейским делом", — отметил один из дипломатов.

Вопросы миротворческих сил

Европейские союзники понимают, что отсутствие американского участия в миротворческих силах может подорвать доверие к гарантиям безопасности. В случае, если европейские страны самостоятельно отправят свои войска, это может повлечь за собой раскол в НАТО и ослабить трансатлантическое единство.

По словам Клаудии Мейджор из Немецкого института международных дел и безопасности, для эффективной гарантии требуется около 150 000 военнослужащих. Она также отметила, что без США обеспечить достаточный уровень противовоздушной обороны и стратегической поддержки будет сложно.

"Есть только две реальные гарантии для страны: НАТО или ядерное оружие. Все, что кроме этого, это просто поддержка безопасности", — считает Мейджор.

Зеленский продолжает дипломатическое давление, чтобы заручиться поддержкой США для прекращения войны, которая уже длится почти четыре года. Президент Украины подчеркнул, что американское участие в миротворческих усилиях имеет решающее значение и призвал международное сообщество не допустить преждевременных мирных переговоров с Россией.

Планы Трампа и роль Европы

Ожидается, что в ближайшие недели Украину посетит специальный представитель администрации Трампа по Украине и России Кит Келлог, который заявил о намерении найти решение в первые 100 дней после прихода Трампа к власти.

Несмотря на это, как пишет Вloomberg, политика Трампа остается непредсказуемой. Президент США заявил, что стремится к сотрудничеству с Китаем для достижения урегулирования в Украине, и в то же время призвал союзников по НАТО увеличить свои обязательства.

Европейские лидеры, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, поддерживают идею развертывания миротворческих сил в случае достижения перемирия. Однако французские чиновники признают, что роль США будет ограниченной, а основное бремя ляжет на плечи европейских стран.

На этом фоне у Европы возникают опасения, что без достаточно мощных гарантий миротворческие силы могут оказаться неэффективными, а конфликт возобновится.

Как отметил высокопоставленный чиновник НАТО в Украине Патрик Тернер, сильные гарантии, такие как членство в НАТО или ядерная защита, являются ключом к предотвращению новых вспышек войны. Все остальные форматы, по его словам, будут лишь частными мерами безопасности.

Вloomberg пишет, что будущее гарантий для Украины зависит от договоренностей между США, Европой и другими ключевыми игроками, а также от политической воли новой администрации США обеспечить поддержку украинского государства.

Добавим, что после инаугурации Трамп поручил своему специальному посланнику по вопросам урегулирования войны между Украиной и Россией Киту Келлогу закончить войну за сто дней, но почти никто не верит в такую возможность.