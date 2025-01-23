Трамп призвал ОПЕК снизить цены на нефть, чтобы война между РФ и Украиной "закончилась немедленно"

Президент США Дональд Трамп призывает Саудовскую Аравию, являющуюся крупнейшим производителем нефти среди членов Организации стран-экспортеров нефти, и саму организацию о снизить цены на этот ресурс.

Как передает "Интерфакс-Украина", об этом американский лидер заявил, выступая дистанционно перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария). По его словам, это следует сделать для давления на Россию и создания предпосылок для прекращения войны с Украиной.

"Я намерен попросить Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить стоимость нефти. Вы должны снизить ее! И, честно говоря, я удивлен, что они не сделали этого... Если бы цена снизилась, война между Россией и Украиной немедленно закончилась бы. Сейчас цена достаточно высока, чтобы эта война продолжалась.

Трамп подчеркнул, что сейчас "миллионы солдат погибают", чего "не было со времен Второй мировой войны". Он снова выразил уверенность в том, что "пришло время положить этому конец".

"Наши усилия по обеспечению мирного урегулирования между Россией и Украиной, к счастью, уже реализуются. Очень важно это сделать", – заявил также американский лидер.

Он также выразил желание как можно скорее встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы "покончить с этой войной" — и не по экономическим причинам, а из-за желания остановить ситуацию, когда "тратятся миллионы жизней". По его словам, он видел фотографии происходящего на поле боя, назвав это "кровавой бойней".

Сообщается также, что в ходе онлайн-общения после обращения Трампу задали вопрос, будет ли заключено мирное соглашение между Украиной и РФ до следующего форума в Давосе в 2026 году.

"Это вам придется спросить у России. Украина готова заключить сделку. Просто чтобы вы поняли, это война, которая никогда не должна была начаться. Будь я президентом, она бы никогда не началась", — подчеркнул снова президент США.

Кроме того, американский лидер заявил, что ему "всегда нравился" глава Китая Си Цзиньпин, и выразил надежду на помощь Китая в мирном урегулировании войны РФ против Украины.

"Надеюсь, Китай поможет нам остановить войну, в частности, с Россией, Украиной. А у них огромная власть над этой ситуацией. И мы будем работать с ними", — сказал он в ходе онлайн-общения.

Цены на нефть пошли вниз

В свою очередь, после заявления Трампа о намерении добиваться снижения цен на нефть, они резко пошли в минус на торгах, хотя перед этим динамика была противоположной в ожидании публикации еженедельного доклада о запасах энергоносителей в США.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:35 по Киеву составила 78,42 доллара за баррель, что на 0,58 доллара (0,73%) ниже, чем по состоянию на закрытие предыдущих торгов. В свою очередь, фьючерсы на нефть WTI на март на торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) упали в цене на 0,72 доллара (0,95%) до 74,72 доллара за баррель.

Добавим, что Россия получает до трети поступлений в государственный бюджет именно от нефтегазовых доходов. Так, по результатам января-сентября 2024 года в тамошнем Министерстве финансов сообщали, что эта доля составляла 31,7% (при плановой 31,3%), продемонстрировав заметный рост по сравнению с показателем аналогичного периода предыдущего года - 28,3%.

По состоянию на декабрь 2024 года РФ добывала примерно столько же нефти, как и Саудовская Аравия – 10,8 миллиона баррелей нефти в сутки. Крупнейшим же производителем этого ресурса являются США с показателем 13,4 миллиона баррелей в сутки. Однако 12 стран ОПЕК вместе имеют показатель около 31,4 миллиона баррелей, что составляет почти треть мировой добычи.

Реакция Зеленского

В свою очередь, в вечернем видеообращении украинский президент Владимир Зеленский положительно отреагировал на заявления по поводу необходимости снижения цен на нефть, что ударило бы по России.

"Координируем нашу международную работу. Сегодня были соответствующие совещания, и прежде всего в отношении США и наших европейских партнеров. Мир благодаря силе возможен, мы в этом абсолютно уверены. Главное – не сбавлять обороты и давить. Давить на Россию, на единственного субъекта, который хочет этой войны, виновен в этой войне", - подчеркнул он.

Глава государства также добавил, что именно Россия старается затянуть агрессию и оккупацию, при этом энергоресурсы и конкретно нефть являются одним из важнейших ключей "к миру, к реальной безопасности".

"И Европе нужно больше работать именно с Америкой и другими партнерами в мире, а не с Россией, по энергоресурсам. Готовим нашу дипломатию, нашу международную коммуникацию, чтобы гарантировать сильные позиции не только для Украины, но и всей нашей Европы", - указал Зеленский.

Накануне, напомним, Трамп выступил с угрозами введения США жестких экономических мер против российских товаров, если РФ не согласится на заключение соглашения, которое прекратит войну.

Призыв к бизнесу переезжать в США

В Давосе Трамп также призвал бизнес со всего мира либо создавать производственные мощности в США, подчеркнув, что налоговые условия для этого будут созданы максимально благоприятные, либо смириться с необходимостью уплаты высоких пошлин для доступа к американскому рынку.

"Мое послание каждому бизнесу в мире очень простое: приходите, производите свой продукт в Америке, и мы дадим вам одни из самых низких налогов среди всех стран на земле. Если вы не производите свой продукт в Америке, что является вашей прерогативой, тогда вам просто придется платить пошлины – разные суммы, но пошлины, которые направят сотни миллиардов и даже триллионы долларов в нашу казну для укрепления нашей экономики и уплаты долгов", — заявил он.

Президент добавил, что большинство, которое имеет Республиканская партия в Палате представителей и Сенате США, собирается одобрить "наибольшее снижение налогов в истории Америки", включая масштабное снижение налогов для рабочих и их семей, а также большое снижение налогов для местных производителей.