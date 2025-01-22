Трамп представил масштабный проект развития искусственного интеллекта на $500 млрд: будут реализовывать OpenAI и Oracle

Президент США Дональд Трамп объявил о создании проекта Stargate с участием компаний OpenAI, Oracle и банка Softbank, который обеспечит инвестиции в $500 миллиардов для развития технологий искусственного интеллекта в США.

Об этом сообщает Reuters.

Масштабные инвестиции в ИИ

Отмечается, что генеральный директор OpenAI Сэм Альтман, гендиректор SoftBank Масаеси Сон и глава правления Oracle Ларри Эллисон встретились с Дональдом Трампом и другими руководителями технологических компаний, чтобы объявить о значительных инвестициях частного сектора в развитие инфраструктуры искусственного интеллекта в США.

На мероприятии Трамп заявил, что OpenAI, SoftBank и Oracle объединят усилия в рамках нового совместного предприятия под названием Stargate. На начальном этапе каждая компания вложит по 100 миллиардов долларов, а в ближайшие годы общий объем инвестиций может достигнуть 500 миллиардов долларов.

Как отметил Трамп, Stargate займется созданием физической и виртуальной инфраструктуры для поддержки следующего поколения искусственного интеллекта, в частности, строительством центров обработки данных в США. Он назвал этот проект "самым крупным инфраструктурным проектом в истории ИИ".

Планируется, что Stargate создаст более 100 тысяч рабочих мест почти сразу.

Глава правления Oracle Ларри Эллисон сообщил, что первый центр обработки данных площадью 1 миллион квадратных футов уже находится на стадии реализации в штате Техас.

"Я убежден, что это станет важнейшим проектом нашего времени. И мы бы не смогли реализовать его без вашей поддержки, господин президент", – заявил генеральный директор OpenAI Сэм Альтман.

Корпорации постараются обогнать в технологическом развитии Китай, ведь, как пишет CNN, искусственный интеллект повлияет на все — от экономики до военной сферы.

По данным издания, Oracle является одним из ведущих операторов дата-центров в США, а SoftBank располагает достаточными финансовыми ресурсами для масштабного расширения инфраструктуры искусственного интеллекта, которое, по прогнозам, потребует многомиллиардных инвестиций.

Напомним, Марк Цукерберг, основатель Meta, прогнозирует, что к 2025 году искусственный интеллект достигнет уровня, когда сможет программировать на уровне инженеров среднего уровня.