Трамп презентував масштабний проєкт розвитку штучного інтелекту на $ 500 млрд: реалізовуватимуть OpenAI та Oracle

Президент США Дональд Трамп оголосив про створення проєкту Stargate за участі компаній OpenAI, Oracle і банку Softbank, який забезпечить інвестиції обсягом $500 мільярдів для розвитку технологій штучного інтелекту в США.

Про це повідомляє Reuters.

Масштабні інвестиції в ШІ

Зазначається, що генеральний директор OpenAI Сем Альтман, гендиректор SoftBank Масаесі Сон і голова правління Oracle Ларрі Еллісон зустрілися з Дональдом Трампом та іншими керівниками технологічних компаній, щоб оголосити про значні інвестиції приватного сектору в розвиток інфраструктури штучного інтелекту в США.

На заході Трамп заявив, що OpenAI, SoftBank та Oracle об’єднають зусилля в межах нового спільного підприємства під назвою Stargate. На початковому етапі кожна компанія вкладе по 100 мільярдів доларів, а в найближчі роки загальний обсяг інвестицій може досягти 500 мільярдів доларів.

Як зауважив Трамп, Stargate займеться створенням фізичної та віртуальної інфраструктури для підтримки наступного покоління штучного інтелекту, зокрема будівництвом центрів обробки даних у США. Він назвав цей проєкт "найбільшим інфраструктурним проєктом в історії ШІ".

Планується, що Stargate створить понад 100 тисяч робочих місць майже одразу.

Голова правління Oracle Ларрі Еллісон повідомив, що перший центр обробки даних площею 1 мільйон квадратних футів вже перебуває на стадії реалізації у штаті Техас.

"Я переконаний, що це стане найважливішим проєктом нашого часу. І ми б не змогли реалізувати його без вашої підтримки, пане президенте", – заявив генеральний директор OpenAI Сем Альтман.

Корпорації намагатимуться обігнати у технологічному розвитку Китай, адже, як пише CNN, штучний інтелект вплине на все — від економіки до військової сфери.

За даними видання, Oracle є одним із провідних операторів дата-центрів у США, а SoftBank має достатні фінансові ресурси для масштабного розширення інфраструктури штучного інтелекту, яке, за прогнозами, вимагатиме багатомільярдних інвестицій.

Нагадаємо, Марк Цукерберг, засновник Meta, прогнозує, що до 2025 року штучний інтелект досягне рівня, коли зможе програмувати на рівні інженерів середнього рівня