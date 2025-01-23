Цены на нефть снижаются из-за неопределенности политики Трампа

Цены на нефть продолжают снижаться из-за неопределенности, связанной с пошлинами и энергетической политикой бывшего президента США Дональда Трампа, что вызывает опасения по поводу влияния этих факторов на мировую экономику и спрос на энергоресурсы.

Об этом пишет Reuters.

По состоянию на четверг фьючерсы на нефть марки Brent потеряли 0,5%, снизившись до 78,62 доллара за баррель, продолжая убыть шестой день подряд. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) также упала на 0,5% и торговалась на уровне 75,05 доллара за баррель, что стало пятым днем понижения.

По мнению аналитика Приянки Сачдевы из Phillip Nova, рынок нефти находится под давлением из-за ряда смешанных факторов. Среди них — ожидание увеличения добычи в США в соответствии с политикой Трампа, предусматривающей активизацию бурения, а также ослабление геополитического напряжения в Газе, что уменьшило риски перебоев в снабжении.

Однако, долгосрочные последствия американских тарифов могут еще больше замедлить рост спроса на нефть, отметила аналитик.

Трамп планирует ввести новые пошлины

Дональд Трамп объявил о планах введения новых пошлин, направленных против стран, которые, по его мнению, не способствуют прекращению войны в Украине. В частности, он пригрозил новыми тарифами России, а также санкциями против Европейского Союза, Канады, Мексики и Китая.

Кроме того, Трамп ввел чрезвычайное положение в энергетическом секторе, что позволит снизить экологические ограничения на реализацию энергетических проектов и ускорить выдачу разрешений на инфраструктуру.

Аналитики прогнозируют, что рынок нефти может столкнуться с дальнейшими рисками снижения из-за неопределенности в политике торговых тарифов и увеличения добычи в США. Как отметил старший аналитик OANDA Кельвин Вонг, стремление Соединенных Штатов стать ведущим экспортером нефти может усилить избыток предложения на рынке.

По данным Американского института нефти, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 17 января, выросли на 958 тысяч баррелей. Кроме того, запасы бензина увеличились на 3,23 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов — на 1,88 миллиона баррелей. Эти факторы также способствовали давлению на нефтяной рынок.

Добавим, что Трамп призвал Европейский Союз покупать больше американской нефти и газа во избежание введения таможенных тарифов.

Bloomberg напоминает, что Трамп планирует развивать добычу нефти и газа, объявив чрезвычайное положение в энергетике и отменив запрет на аренду морских нефтегазовых месторождений, фактически блокировавший бурение в большинстве прибрежных вод США. Президент также отменил запрет на утверждение новых заводов по экспорту СПГ, наложенный администрацией Джо Байдена.