Трамп объявил "чрезвычайное положение" в американской энергетике: как отреагировали нефтяные рынки

Президент США Дональд Трамп во время своей инаугурационной речи 20 января объявил чрезвычайное положение в американской энергетике и пообещал бороться с ростом цен на энергоносители. Это привело к снижению цен на нефть, поскольку инвесторы ожидают, что политика новой администрации Белого Дома будет более благоприятной к нефтедобывающей отрасли, чем политика администрации Джо Байдена.

"Инфляционный кризис был вызван массовыми перерасходами и эскалацией цен на энергоносители. И потому сегодня я также объявлю чрезвычайное положение в энергетической сфере. Мы будем бурить!", — сказал Трамп.

Как сообщает издание NBC News со ссылкой на новых чиновников Белого дома, чрезвычайное положение даст новому президенту США возможность "разблокировать ряд полномочий", что позволит нарастить добычу, включая бурение в Северном Ледовитом океане, пытавшийся заблокировать предыдущий президент Джо Байден.

Нефтяные рынки пошли вниз после заявления Трампа

Как сообщает Reuters после заявления Трампа мировые цены на нефть пошли вниз. Так мартовские фьючерсы эталонной марки Brent подешевели на $0,95 за баррель или на 1,2% до $79,84 за баррель, а февральские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermediate подешевели на $1,3 за баррель или на 1, 7% до $76,58 за баррель.

Издание отмечает, что трейдеры будут внимательно отслеживать все указы президента, которые он подпишет за следующие 24 часа. Ожидается, что Трамп также упростит процедуру экспорта сжиженного природного газа и упразднит мораторий на новые проекты в этой сфере, который ввел его предшественник Джо Байден.

Напомним, после победы Трампа на президентских выборах в ноябре 2024 года нефтяные рынки также отреагировали снижением цен. Эксперты прогнозируют отказ нового президента США от части климатических амбиций предшественника и разворота энергетической политики Белого дома в сторону более традиционных секторов, таких как углеводороды. Но США далеко не единственный крупный игрок на глобальном рынке, а нефтяные котировки будут зависеть от многих факторов.