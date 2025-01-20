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День перемен и надежд: Зеленский поздравил Трампа с инаугурацией
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа и народ Соединенных Штатов Америки с инаугурацией.
Об этом украинский президент написал в X(Twitter).
Зеленский отметил, что этот день является символом изменений и надежд на решение многочисленных проблем, включая глобальные вызовы.
В своем заявлении Зеленский подчеркнул, что базирующаяся на силе решительная политика мира, провозглашенная Дональдом Трампом, дает шанс на укрепление американского лидерства и достижение надежного и справедливого мира.
Это важнейший аспект для обеспечения стабильности и безопасности в мире.
"Именно сейчас решается, каким будет этот век, и мы все должны действовать вместе, чтобы этот век был большим и успешным для демократий, а не для тех, кто желает нам всем неудачи", — написал президент Украины.
Зеленский пожелал Дональду Трампу успехов в должности, а также выразил надежду на активное и взаимовыгодное сотрудничество между Украиной и США.
"Вместе мы сильнее и можем дать миру и нашим народам больше безопасности, стабильности и экономического роста", — подытожил он.
Delo.ua сообщало, что 20 января в Вашингтоне прошла инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа, который принял присягу для вступления в должность уже второй раз. Церемония проходила в ротонде Капитолия.