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День змін та надій: Зеленський привітав Трампа з інавгурацією

День змін та надій: Зеленський привітав Трампа з інавгурацією
Володимир Зеленський. Фото: пресслужба президента

Президент України Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа та народ Сполучених Штатів Америки з інавгурацією. 

Про це український президент написав в X (Twitter).

Зеленський зазначив, що цей день є символом змін і надій на вирішення численних проблем, включаючи глобальні виклики. 

У своїй заяві Зеленський  підкреслив, що рішуча політика миру, проголошена Дональдом Трампом, яка базується на силі, дає шанс на зміцнення американського лідерства та досягнення надійного і справедливого миру.

Це є найважливішим аспектом для забезпечення стабільності та безпеки у світі.

"Саме зараз вирішується, яким буде це століття, і ми всі маємо діяти разом, щоб це століття було великим та успішним для демократій, а не для тих, хто бажає нам усім невдачі", - написав президент України.

Зеленський побажав Дональду Трампу успіхів на посаді, а також висловив сподівання на активну та взаємовигідну співпрацю між Україною та США.

"Разом ми сильніші і можемо дати світу й нашим народам більше безпеки, стабільності та економічного зростання", - підсумував він.

Delo.ua повідомляло, що 20 січня у Вашингтоні пройшла інавгурація 47-го президента США Дональда Трампа, який склав присягу для вступу на посаду вже вдруге. Церемонія відбувалася у ротонді Капітолію.

Автор:
Ольга Опенько