Ілон Маск увійде в кабінет Трампа: що відомо про мільярдера та його відношення до України

Новообраний президент США Дональд Трамп збирається призначити Ілона Маска головою нового Департаменту урядової ефективності. На цій посаді він займеться скороченням бюджетних витрат і реструктуризацією федеральних агентств.

53-річний Ілон Маск вважається найбагатшою людиною світу. Крім того, він є одним з найближчих соратників президента Трампа.

Бізнесмен вклав у його виборчу кампанію $200 млн, проте ці інвестиції виявились дуже успішними: після перемоги Дональда Трампа на виборах статки Маска зросли на 66% і перевищили 400 мільярдів доларів, що стало історичним рекордом, за даними Bloomberg.

Маск має вищу освіту — ступінь з фізики та економіки в Університеті Пенсільванії. І володіє сімома компаніями, серед яких XSpace, Tesla та соціальна мережа X. Відомо також, що він розбагатів на контрактах з урядом США.

Серед інших відомих проєктів Маска — SolarCity (сонячна енергетика та будівництво електрозаправних станцій), Neuralink (з’єднання мозку з комп’ютером), The Boring Company (інфраструктурні тунелі для транспорту), Starlink (швидкісний супутниковий зв'язок та інтернет в будь-якій точці світу), OpenAI (мільйонні інвестиції в розробку ШІ та появу ChatGPT).

Політичні погляди Ілона Маска

Відтоді як Трамп переміг на виборах, бізнесмен фактично став тінню новообраного президента. Маск навіть переїхав у котедж на території резиденції Трампа, орендував офісні приміщення впритул до Білого Дому і брав активну участь у формуванні кабінету президента.

Маск почав відкрито загравати з праворадикальними партіями в Європі та не маючи жодних формальних причин, взяв участь у телефонній розмові зразу після виборів Дональда Трампа з президентом України й також слухав розмову з президентом Туреччини.

За останні два місяці мільярдер запустив стільки скандальних твітів, що Франція закликала Євросоюз зробити все, щоб обмежити вплив Маска на європейську політику. Як підрахували у Politico, вже 13 країн "стали жертвою" нападів Маска, у тому числі у й Україна.

Лише за останній тиждень у соцмережі X Маск опублікував пости, в яких обізвав прем’єра Канади “дівчиною, думка якої неважлива” і "губернатором 51 штату США", закликав ув'язнити прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера, звільнити з в'язниці правого активіста Томмі Робінсона і замінити лідера партії Reform UK Найджела Фараджа, колишнього союзника і друга Трампа. Також він запустив в Х опитування, чи мають США "звільнити народ Британії від тиранічного уряду".

Біограф Маска Сет Абрамсон пише, що мільярдер божеволіє на очах всього світу під впливом важких наркотиків та великого стресу.

Бізнесмен і раніше демонстрував себе як досить непрогнозовану особистість. Маска критикували за прихильність до авторитарних лідерів і любов до пропаганди та інформаційних провокацій. У жовтні 2024 з’явилася інформація про те, що Маск підтримує регулярні контакти з Путіним.

У прощальній промові президент Джо Байден недвозначно натякнув на Маска, коли заявив, що "у США формується олігархія, яка руйнує демократію". За його словами, "лавина дезінформації дозволяє зловживати владою".

Відношення та заяви Ілона Маска щодо України

Сьогоднішній Ілон Маск — далеко не той філантроп, який допоміг Україні терміналами Starlink на початку російського вторгнення. Частину його останніх заяв щодо України можна назвати відверто проросійськими. Наприклад, він висловився проти законопроєкту США щодо надання фінансової допомоги Україні та закликав американців тиснути на сенаторів, щоб вони не схвалювали продовження військової допомоги Україні. Він вважає, що Путін не може програти війну і тому не потрібно допомагати Україні.

Ілон Маск часто глузує з цитат Зеленського, називає його коміком. А також у своїх твітах часто просуває відверто російські наративи. Наприклад, він опублікував карту голосування в Україні під час виборів президента України у 2012 році, зауваживши, що "більшість України однозначно хоче бути частиною України, але деякі східні частини мають російську більшість і віддають перевагу Росії".