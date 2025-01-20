Піт Гегсет очолить Пентагон: що про нього відомо

Міністром оборони США Дональд Трамп планує призначити 44-річного Піта Гегсета — телеведучого Fox News, ветерана та офіцера Нацгвардії США. Раніше він був виконавчим директором організацій "Ветерани за свободу" та "Стурбовані ветерани за Америку".

Гегсет має дві вищі освіти: ступінь бакалавра мистецтв у Принстонському університеті (2003) та ступінь магістра державної політики у Школі державного управління Дж.Ф.Кеннеді Гарвардського університету (2013). Він також отримав звання капітана піхоти Національної гвардії, служив в Афганістані, Іраку та Гуантанамо.

У 2016 році він став рішучим прихильником і союзником кандидата в президенти США Дональда Трампа і був тимчасовим радником Трампа протягом першого президентського терміну.

Оголошуючи кандидатуру Гегсета, Трамп назвав його "жорстким, розумним та справжнім прихильником ідеї "Америка понад усе". Про те, що він не має жодного досвіду у сфері нацбезпеки, Трамп не згадав.

У свої 44 роки Гегсет стане наймолодшим міністром оборони США за останні десятиліття.

Гегсет змінить на посаді міністра оборони США генерала армії 70-літнього Ллойда Остіна, який у прощальній промові назвав одним зі своїх досягнень допомогу Україні у протистоянні російській війні. Формування групи “Рамштайн", що об’єднала 50 країн на допомогу Україні, називають серед найбільших професійних досягнень Остіна на посаді очільника Міноборони США.

Піт Гегсет та Дональд Трамп у "Білому домі" під час першої каденції Трампа. Джерело публічна сторінка Гегсета на Facebook

Політичні погляди Піта Гегсета

З заяв нового очільника Пентагону зрозуміло, що він хоче заборонить жінкам служити на бойових посадах, а армія буде очищена від "боягузливих генералів", також він часто критикує НАТО, який для нього є "чудовим прикладом тупого глобалізму".

То ж не дивно, що номінацію Гегсета попри його статус ветерана Афганістану затьмарила низка скандалів, повʼязаних із вживанням алкоголю та нібито домагань до жінок.

Під час слухань в Сенаті США 14 січня кандидат на пост міністра оборони його вступне слово тричі переривали протестувальники. Законодавці наголошували на відсутності у Гегсета досвіду керівництва такою численною структурою, як Пентагон, звертали увагу на його сексистські висловлювання щодо жінок в армії, пригадали зловживання алкоголем. Гегсет ухилився від відповіді на пряме запитання, чи виконає він наказ Трампа силою захопити Гренландію або Панамський канал.

"Наголошую, що президент Трамп отримав 77 мільйонів голосів, щоб стати законним головнокомандувачем цієї країни", – відповів Гегсет.

Заяви Піта Гегсета щодо України

Низка сенаторів висловила стурбованість тим, що у вступному виступі під час слухань Гегсет жодного разу не згадав Україну чи Росію. Він відповів на закиди, що "це є політичним рішенням на рівні президента" і що Трамп "чітко дав зрозуміти, що хотів би покласти край цьому конфлікту".

"Ми знаємо, хто агресор. Ми знаємо, хто хороший хлопець. Ми хотіли б щоб це було якомога вигіднішим для українців. Але цій війні потрібно покласти край", — додав Гегсет.

В анкеті Комітету Сенату з питань збройних сил, яку Гегсет заповнив перед слуханнями, він припустив, що США повинні стримувати Росію від дій проти інтересів США, однак не відповів на питання про важливість безпекової допомоги Україні з боку США.

Загалом щодо України Гегсет нині не робить ніяких конкретних заяв. У лютому 2022-го він заявив в ефірі Fox News про початок війни РФ проти України: "Те, що відбувається в Україні, важливо. Але все це блякне порівняно зі злочинністю, яку я бачу на вулицях, з лібералізмом, який я бачу у своїй культурі, з інфляцією, яку я бачу у своїй кишені".

Свого часу Гегсет виступив на захист Трампа, коли той після повномасштабного вторгнення назвав президента Путіна "кмітливим" і "генієм”. Щоправда, він пояснив, що Дональд Трамп лише "тролив" медіа.

Згодом він називав Путіна воєнним злочинцем, який хоче відновити СРСР, і виступав за пришвидшення допомоги Києву, а також критикував Байдена за повільні рішення.