Пит Хегсет возглавит Пентагон: что о нем известно

Министром обороны США Дональд Трамп планирует назначить 44-летнего Пита Хегсета — телеведущего Fox News, ветерана и офицера Нацгвардии США. Ранее он являлся исполнительным директором организаций "Ветераны за свободу" и "Обеспокоенные ветераны за Америку".

У Хегсета есть два высших образования: степень бакалавра искусств в Принстонском университете (2003) и степень магистра государственной политики в Школе государственного управления Дж. Ф. Кеннеди Гарвардского университета (2013). Он также получил звание капитана пехоты Национальной гвардии, служил в Афганистане, Ираке и Гуантанамо.

В 2016 году он стал решительным сторонником и союзником кандидата в президенты США Дональда Трампа и являлся временным советником Трампа в течение первого президентского срока.

Объявляя кандидатуру Хегсета, Трамп назвал его "жестким, умным и настоящим сторонником идеи "Америка превыше всего". О том, что у него нет никакого опыта в сфере нацбезопасности, Трамп не упомянул.

В свои 44 года Хегсет станет самым молодым министром обороны США за последние десятилетия.

Хегсет сменит в должности министра обороны США генерала армии 70-летнего Ллойда Остина, который в прощальной речи назвал одним из своих достижений помощь Украине в противостоянии российской войне. Формирование группы "Рамштайн", объединившей 50 стран в помощь Украине, называют среди крупнейших профессиональных достижений Остина в должности главы Минобороны США.

Пит Хегсет и Дональд Трамп в "Белом доме" во время первой каденции Трампа. Источник публичная страница Хегсета на Facebook

Политические взгляды Пита Хегсета

Из заявлений нового главы Пентагона ясно, что он хочет запретить женщинам служить на боевых должностях, а армия будет очищена от "трусливых генералов", также он часто критикует НАТО, который для него является "прекрасным примером тупого глобализма".

Неудивительно, что номинацию Хегсета, несмотря на его статус ветерана Афганистана, затмил ряд скандалов, связанных с употреблением алкоголя и якобы притязаний к женщинам.

В ходе слушаний в Сенате США 14 января кандидат на пост министра обороны его вступительное слово трижды прерывали протестующие. Законодатели отмечали отсутствие у Хегсета опыта руководства такой многочисленной структурой, как Пентагон, обращали внимание на его сексистские высказывания в отношении женщин в армии, вспомнили злоупотребление алкоголем. Хегсет уклонился от ответа на прямой вопрос, выполнит ли он приказ Трампа силой захватить Гренландию или Панамский канал.

"Отмечаю, что президент Трамп получил 77 миллионов голосов, чтобы стать законным главнокомандующим этой страны", – ответил Хегсет.

Заявления Пита Хегсета в отношении Украины

Ряд сенаторов выразил обеспокоенность тем, что во вступительном выступлении во время слушаний Хегсет ни разу не упомянул Украину или Россию. Он ответил на упреки, что "это является политическим решением на уровне президента" и что Трамп "четко дал понять, что хотел бы положить конец этому конфликту".

"Мы знаем, кто агрессор. Мы знаем, кто хороший парень. Мы хотели бы, чтобы это было как можно выгоднее для украинцев. Но этой войне нужно положить конец", — добавил Хегсет.

В анкете Комитета Сената по вооруженным силам, которую Хегсет заполнил перед слушаниями, он предположил, что США должны сдерживать Россию от действий против интересов США, однако не ответил на вопрос о важности помощи безопасности Украины со стороны США.

В целом по Украине Хегсет сейчас не делает никаких конкретных заявлений. В феврале 2022-го он заявил в эфире Fox News о начале войны РФ против Украины: "То, что происходит в Украине, важно. Но все это блекнет по сравнению с преступностью, которую я вижу на улицах, с либерализмом, который я вижу при этом культуре, с инфляцией, которую я вижу в своем кармане".

В свое время Хегсет выступил в защиту Трампа, когда тот после полномасштабного вторжения назвал президента Путина "сообразительным" и "гением", правда, он объяснил, что Дональд Трамп лишь "троллил" медиа.

Впоследствии он называл Путина военным преступником, желающим восстановить СССР, и выступал за ускорение помощи Киеву, а также критиковал Байдена за медленные решения.