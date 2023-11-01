Остин заявил, что если не помогать Украине, в Европе будут воевать солдаты из США

Министр обороны США Ллойд Остин во время слушания в сенатском Комитете по ассигнованиям 31 октября отметил, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости финансовой поддержки от США и НАТО для победы в этой войне не является преувеличением. По мнению Остина, если Путин добьется успеха, он не остановится на Украине.

Об этом пишет " Голос Америки".

Остин подчеркнул, что США предоставили Украине значительную объемную безопасность и способствовали образованию коалиции около 50 других стран, которые также выделили около 35 миллиардов долларов в поддержку Украины. Лидерство США в этих усилиях имеет большое значение.

По мнению Остина, рано или поздно президент РФ Владимир Путин бросит вызов НАТО и воевать придется солдат США и Европы.

Глава Петагона подтвердил утверждение сенатора Джейк Рида, что если Америка не предоставит украинцам инструмент для продолжения войны, то США будут видеть своих солдат на поле боя.

Остин заверил, что в Вашингтоне понимают стратегию Путина затянуть эту войну и США пытаются сделать все возможное, чтобы поддержать Украину.

Сенатор Дик Дурбин поинтересовался, как скажется на Украине, если Конгресс США, по инициативе спикера Палаты представителей, будет финансировать только поддержку Израиля.

На это ответил госсекретарь Энтони Блинкен. Он считает, что отступление от финансирования поддержки Украины нанесет ужасный ущерб ценностям и основным интересам США.

Напомним, на днях президент США Джо Байден подал в Конгресс запрос в частности, финансирование помощи Украине и Израилю и укрепление безопасности американских границ. В общей сложности речь идет о 106 млрд долларов.

Спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон подтвердил, что помощь США Украине и Израилю будет приниматься двумя разными законопроектами, а не одним, как предлагал Белый дом.