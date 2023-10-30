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Конгресс США на этой неделе планирует принять пакет помощи Израилю без денег для Украины
Спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон подтвердил, что помощь США Украине и Израилю будет приниматься двумя разными законопроектами, а не одним, как предлагал Белый дом.
Об этом пишет Bloomberg.
Как отмечает издание, пока неясно, сколько именно денег будет включено в предложенный Джонсоном законопроект о финансировании только Израиля.
Это решение противоречит призывам президента Байдена о выделении общего пакета помощи Украине и Израилю в 106 миллиардов долларов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В интервью Fox News Джонсон подтвердил, что израильское финансирование будет рассматриваться отдельно.
"Мы собираемся рассмотреть отдельный законопроект о финансировании Израиля на этой неделе в Палате представителей. Мы считаем, что это насущная и неотложная потребность. Мы не должны терять время, и я думаю, что мы проголосуем на этой неделе", – сказал Джонсон.
Он добавил, что закон, касающийся только Израиля, получит двухпартийную поддержку в Палате представителей и Сенате США.
Ранее он заявлял, что республиканцы в Палате представителей предложат пакет помощи Израилю на сумму 14,5 миллиарда долларов, что немного больше, чем просила администрация Байдена.
Помощь Украине и Израилю: средства от США
На днях президент США Джо Байденподал в Конгресс запрос касательно, в частности, финансирования помощи Украине и Израилю и укреплении безопасности американских границ. В общей сложности речь идет о 106 млрд долларов.
Около 14,3 млрд долларов в 2024 финансовом году предлагается выделить Израилю. Значительная часть этих денег будет направлена на поддержку систем противовоздушной и противоракетной обороны страны и другие закупки оружия.
Также Байден хочет получить более 9 млрд долларов на гуманитарную помощь, в том числе для Израиля и Газы, где население сталкивается с гуманитарным кризисом.
Что касается Украины, то для нее президент США предлагает выделить 61,4 млрд долларов. Запрос включает в себя пополнение военного оборудования страны, оказание помощи в сфере экономики и безопасности и поддержку беженцев в Штатах.
The Wall Street Journal писало, что члены Республиканской партии в Сенате США хотят изменить запрос. По данным издания, в Конгрессе существует широкая двухпартийная поддержка помощи для Израиля. Но часть республиканцев скептически относятся к новому финансированию для Украины, а другие предпочли бы финансировать оружие вместо гуманитарной или прямой экономической помощи украинскому правительству. Кроме того, некоторые республиканцы хотят, чтобы помощь в Израиле была отделена от помощи Украине.
Заметим, что во временный бюджет США, который был необходим для избежания "шатдауна" и который Конгресс принял несколько недель назад, помощь Украине не вошла именно на фоне отсутствия поддержки со стороны радикальных республиканцев.
Источник фото: ua.depositphotos.com