Конгресс США на этой неделе планирует принять пакет помощи Израилю без денег для Украины

Спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон подтвердил, что помощь США Украине и Израилю будет приниматься двумя разными законопроектами, а не одним, как предлагал Белый дом.

Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечает издание, пока неясно, сколько именно денег будет включено в предложенный Джонсоном законопроект о финансировании только Израиля.

Это решение противоречит призывам президента Байдена о выделении общего пакета помощи Украине и Израилю в 106 миллиардов долларов.

В интервью Fox News Джонсон подтвердил, что израильское финансирование будет рассматриваться отдельно.

"Мы собираемся рассмотреть отдельный законопроект о финансировании Израиля на этой неделе в Палате представителей. Мы считаем, что это насущная и неотложная потребность. Мы не должны терять время, и я думаю, что мы проголосуем на этой неделе", – сказал Джонсон.

Он добавил, что закон, касающийся только Израиля, получит двухпартийную поддержку в Палате представителей и Сенате США.

Ранее он заявлял, что республиканцы в Палате представителей предложат пакет помощи Израилю на сумму 14,5 миллиарда долларов, что немного больше, чем просила администрация Байдена.

Помощь Украине и Израилю: средства от США

На днях президент США Джо Байденподал в Конгресс запрос касательно, в частности, финансирования помощи Украине и Израилю и укреплении безопасности американских границ. В общей сложности речь идет о 106 млрд долларов.

Около 14,3 млрд долларов в 2024 финансовом году предлагается выделить Израилю. Значительная часть этих денег будет направлена на поддержку систем противовоздушной и противоракетной обороны страны и другие закупки оружия.

Также Байден хочет получить более 9 млрд долларов на гуманитарную помощь, в том числе для Израиля и Газы, где население сталкивается с гуманитарным кризисом.

Что касается Украины, то для нее президент США предлагает выделить 61,4 млрд долларов. Запрос включает в себя пополнение военного оборудования страны, оказание помощи в сфере экономики и безопасности и поддержку беженцев в Штатах.

The Wall Street Journal писало, что члены Республиканской партии в Сенате США хотят изменить запрос. По данным издания, в Конгрессе существует широкая двухпартийная поддержка помощи для Израиля. Но часть республиканцев скептически относятся к новому финансированию для Украины, а другие предпочли бы финансировать оружие вместо гуманитарной или прямой экономической помощи украинскому правительству. Кроме того, некоторые республиканцы хотят, чтобы помощь в Израиле была отделена от помощи Украине.

Заметим, что во временный бюджет США, который был необходим для избежания "шатдауна" и который Конгресс принял несколько недель назад, помощь Украине не вошла именно на фоне отсутствия поддержки со стороны радикальных республиканцев.

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