Остін заявив, що якщо не допомагати Україні, у Європі воюватимуть солдати зі США

Міністр оборони США Ллойд Остін під час слухання у сенатському Комітеті з асигнувань 31 жовтня відзначив, що заява президента України Володимира Зеленського про необхідність фінансової підтримки від США і НАТО для перемоги в цій війні не є перебільшенням. На думку Остіна, якщо Путін досягне успіху, він не зупиниться на Україні.

Про це пише "Голос Америки".

Остін підкреслив, що США надали Україні значну обсягову безпекову допомогу та сприяли утворенню коаліції близько 50 інших країн, які також виділили близько 35 мільярдів доларів на підтримку України. Лідерство США в цих зусиллях має велике значення.

На думку Остіна, рано чи пізно президент РФ Володимир Путін кине виклик НАТО і воювати доведеться солдата США та Європи.

Глава Петагону підтвердив твердження сенатора Джейк Ріда, що якщо Америка не надасть українцям інструменту для продовження війнти, то США будуть бачити своїх солдатів на полі бою.

Остін запевнив, що у Вашингтоні розуміють стратегію Путіна затягнути цю війну і США намагаються зробити все можливе, аби підтримати Україну.

Сенатор Дік Дурбін поцікавився, як на Україні позначиться, якщо Конгрес США, за ініціативи спікера Палати представників, фінансуватиме лише підтримку Ізраїлю.

На це відповів держсекретар Ентоні Блінкен. Він вважає що відступ від фінансування підтримки України завдасть жахливої шкоди цінностям та основним інтересам США.

Нагадаємо, днями президент США Джо Байден подав до Конгресу запит щодо, зокрема, фінансування допомоги Україні й Ізраїлю та зміцнення безпеки американських кордонів. Загалом ідеться про 106 млрд доларів.

Спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон підтвердив, що допомога США Україні та Ізраїлю ухвалюватиметься двома різними законопроєктами, а не одним, як пропонував Білий дім.