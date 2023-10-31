У Байдена закликали республіканців не політизувати питання допомоги Ізраїлю та Україні

Білий дім категорично проти того, щоб питання національної безпеки, зокрема допомога США Україні та Ізраїлю, ставали предметом політичних розмінів у Конгресі.

Про це заявила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр, передає Укрінформ.

"Політизація інтересів національної безпеки США – це явний глухий кут", – підкреслила Карін Жан-П'єр.

Вона наголосила, що Білий дім переконаний, що вимога компенсувати партійними поступками "задоволення основних потреб національної безпеки США, таких як підтримка Ізраїлю та захист України від звірств та атак російського імперіалізму", йде всупереч із нормальним двопартійним процесом і матиме руйнівні наслідки для безпеки США та їх союзників.

Офіційна заява Білого дому зроблена після пропозиції спікера Конгресу Майка Джонсона окремо голосувати рішення про допомогу Україні та Ізраїлю, а не одним, як пропонувала адміністрація президента США Джо Байдена, та "компенсувати" ухвалення цих рішень поступками вимогам низки республіканців.

У заяві наголошується, що "існує тверда двопартійна згода", що допомога Україні у захисті її суверенітету від агресії Росії та гуманітарна допомога цивільному населенню сектору Гази відповідають прямим інтересам національної безпеки США.

"У прямих інтересах нашої національної безпеки допомогти Україні захистити суверенітет від жахливих злочинів, які скоюють російські війська проти тисяч невинних цивільних, включно з нападами на них із застосуванням іранської зброї. Ці звірства містять огидне використання згвалтувань як зброї, а також викрадення і примусову депортацію тисяч українських дітей", – йдеться у заяві.

У ній наголошено, що Білий дім вважає неприйнятними "політичні ігри, які поставили б під загрозу фінансування самооборони Ізраїлю" і "поставили б під сумнів прихильність США до одного з їхніх найближчих союзників".

Допомога Україні та Ізраїлю від США

Днями президент США Джо Байден подав до Конгресу запит щодо, зокрема, фінансування допомоги Україні й Ізраїлю та зміцнення безпеки американських кордонів. Загалом ідеться про 106 млрд доларів.

Близько 14,3 млрд доларів у 2024 фінансовому році пропонується виділити Ізраїлю. Значна частина із цих грошей буде спрямована на підтримку систем протиповітряної та протиракетної оборони країни та інші закупівлі зброї.

Також Байден хоче отримати понад 9 млрд доларів на гуманітарну допомогу, зокрема для Ізраїлю та Гази, де населення стикається з гуманітарною кризою.

Що стосується України, то для неї президент США пропонує виділити 61,4 млрд доларів. Запит включає поповнення військового обладнання країни, надання допомоги в сфері економіки й безпеці й підтримку біженців у Штатах.

The Wall Street Journal писало, що члени Республіканської партії в Сенаті США хочуть змінити запит. За даними видання, в Конгресі існує широка двопартійна підтримка допомоги для Ізраїлю. Але частина республіканців скептично ставляться до нового фінансування для України, а інші воліли б фінансувати зброю замість гуманітарної чи прямої економічної допомоги українському уряду. Крім того, деякі республіканці хочуть, щоб допомога Ізраїлю була відокремлена від допомоги Україні.

Зауважимо, що в тимчасовий бюджет США, який був необхідний для уникнення "шатдауну" і який Конгрес ухвалив кілька тижнів тому, допомога Україні не ввійшла саме на тлі відсутності підтримки від радикальних республіканців.

Джерело фото: ua.depositphotos.com