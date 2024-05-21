Тепер картку NovaPay можна використовувати як зарплатну

Відтепер власники картки NovaPay можуть отримувати на неї заробітну плату від будь-якого українського роботодавця. Оформити це можна в застосунку – створити паперову або електронну заяви на отримання зарплати на картку NovaPay та передати бухгалтеру підприємства.

Про це повідомляє пресслужба NovaPay.

Як оформити зарплатну картку

Як зауважують в компанії, оформити картку NovaPay можна за кілька кліків, пройшовши швидкий онбординг у застосунку або відділенні. Пластикову версію картки можна замовити в будь-який зручний час: доставка Новою поштою в межах України буде безплатною.

Зазначається, щоб оформити заяву для бухгалтера необхідно:

у застосунку NovaPay перейти у налаштування картки;

обрати розділ «Виписки та довідки» та вид заяви для отримання заробітної плати у NovaPay: електронна або паперова;

заповнити поле «Роботодавець», інші особисті дані підтягуються в заяву автоматично;

сформувати електронну заяву і підписати за допомогою Дія.Підпис; паперову – отримати в форматі pdf та роздрукувати.

Які переваги для користувачів

Головні переваги додатка, які відзначають користувачі:

20% вигоди, які можна використати для оплати послуг доставки Нової пошти та комісії з післяплати;

вигідні тарифи, адже перекази з картки NovaPay на інші українські банки – без комісій: за реквізитами – без обмежень, за номером картки – до 50 тис. грн;

зняття готівки у відділенні Нової пошти за штрихкодом із додатка NovaPay, а також у будь-якому банкоматі в Україні (до 50 000 грн) – без комісії;

можливості для інвестицій – у додатку можна придбати власні облігації NovaPay із вигідною ставкою й самостійним вибором терміну.

Таким чином, для клієнтів NovaPay після переведення заробітної плати зникне потреба у поповненні картки для розрахунків і плати за посилки

Нагадаємо, NovaPay першим в Україні серед небанківських фінансових установ отримав розширену ліцензію НБУ, яка дозволила відкривати рахунки та випускати картки.

Про NovaPay

NovaPay - заснований у 2001 році міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи Nova і забезпечує фінансові послуги онлайн і офлайн у відділеннях "Нової пошти". Згідно з даними на сайті, у компанії працює близько 13 тис. співробітників у більш ніж 3,6 тис. відділеннях "Нової пошти" в усій Україні. За даними Національного банку України, у 2023 році компанія була лідером за внутрішньодержавними грошовими переказами - 32% від загального обсягу.

Кількість транзакцій через NovaPay у 2023 році сягнула 354 млн, що на 31% більше за показник 2022 року, а їхня сума зросла на 41% - до 235,5 млрд грн.

Нагадаємо, NovaPay стала першою небанківською компанією в Україні, яка представила свій власний мобільний застосунок.