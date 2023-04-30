Фінтех-компанія "Нової пошти" встигла отримала ліцензію на платіжні послуги до дедлайну: які можливості отримала

Компанія NovaPay, що входить до групи "Нової пошти", отримала розширену ліцензію Національного банку України, яка дозволить надавати усі передбачені законом платіжні послуги, які дозволено здійснювати в умовах воєнного стану.

Як ідеться у її повідомленні, відповідне рішення регулятор прийняв 28 квітня. Зазначається, що NovaPay стала однією з перших українських фінтех-компаній, яка отримала ліцензію з таким широким переліком послуг.

Таким чином, тепер NovaPay має можливість відкривати і обслуговувати рахунки приватних і корпоративних клієнтів, випускати картки до рахунків фізичним особам, здійснювати еквайринг (тобто безготівковий прийом платежів) для бізнесу, забезпечувати перекази без відкриття рахунку, кредитувати, приймати гроші на рахунок і видавати їх тощо.

"Як і всі учасники ринку, ми чекали на оновлення ліцензії. Для нас це "зелене світло" на розширення існуючих фінансових послуг для клієнтів та повне перезавантаження бізнес-моделі NovaPay", - зазначив гендиректор компанії Андрій Кривошапко.

За його словами, наразі готується уся технічна база й внутрішня інфраструктура для реалізаціі нової довгострокової стратегії компанії. Як вказав Кривошапко, відкриття рахунків та власна емісія карток зробить розрахунки для клієнтів та між ними швидшими та зручнішими.

"В першу чергу це полегшення відчують споживачі "Нової пошти", а у подальшому — і ті, хто не пов’язаний з логістикою. Головне – усі продукти і послуги будуть доступні як у відділеннях "Нової пошти", так і в мобільному додатку, що зʼявиться вже цього року", - анонсував він.

В компанії також нагадують, що ще минулого року подали документи на ліцензію EMI (electronic money institution) Центробанку Литви. Після її отримання NovaPay зможе надавати фінансові послуги у всіх країнах Європейського союзу.

NovaPay – це міжнародний фінансовий сервіс, що вже понад 11 років надає платіжні сервіси онлайн і офлайн у більш ніж 3,5 тисячах відділеннях "Нової пошти". За даними НБУ за 2022 рік, компанія обіймає 45% загального обсягу внутрішньодержавних грошових переказів.

Нагадаємо, НБУ почав видавати перші ліцензії на надання фінкоманіям платіжних послуг за новим порядком, якого вимагає введений в дію з серпня 2022 року закон, лише 25 квітня, у той час як термін для переоформлення ліцензій компаніями, які їх вже мали до цього, спливає вже у неділю, 30 квітня.

Перед цим, 24 квітня, з повідомлення Європейської Бізнес Асоціації стало відомо, що НБУ на той час не видав фінкомпаніям жодної ліцензії за новим порядком, через що ті заявляли про тиск. У ЄБА також описали загрозливі наслідки для платіжного ринку, якщо ця ситуація не буде врегульована.