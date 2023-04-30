Финтех-компания "Новой почты" успела получить лицензию на платежные услуги до дедлайна: какие возможности получила

Компания NovaPay, входящая в группу "Новой почты", получила расширенную лицензию Национального банка Украины, которая позволит предоставлять все предусмотренные законом платежные услуги, разрешенные в условиях военного положения

Как говорится в ее сообщении, соответствующее решение регулятор принял 28 апреля. NovaPay стала одной из первых украинских финтех-компаний, которая получила лицензию с таким широким перечнем услуг.

Таким образом, теперь NovaPay имеет возможность открывать и обслуживать счета частных и корпоративных клиентов, выпускать карточки к счетам физическим лицам, осуществлять эквайринг (то есть безналичный прием платежей) для бизнеса, обеспечивать переводы без открытия счета, кредитовать, принимать деньги на счет и выдавать их и так далее.

"Как и все участники рынка, мы ждали обновления лицензии. Для нас это "зеленый свет" на расширение существующих финансовых услуг для клиентов и полную перезагрузку бизнес-модели NovaPay", - отметил гендиректор компании Андрей Кривошапко.

По его словам, сейчас готовится вся техническая база и внутренняя инфраструктура для реализации новой долгосрочной стратегии компании. Как указал Кривошапко, открытие счетов и собственная эмиссия карт сделает расчеты для клиентов и между ними более быстрыми и удобными.

"В первую очередь это облегчение ощутят потребители "Новой почты", а в дальнейшем - и те, кто не связан с логистикой. Главное - все продукты и услуги будут доступны как в отделениях "Новой почты", так и в мобильном приложении, которое появится уже в этом году", - анонсировал он.

В компании также напоминают, что в прошлом году подали документы на лицензию EMI (electronic money institution) Центробанка Литвы. После ее получения NovaPay сможет предоставлять финансовые услуги во всех странах Европейского союза.

NovaPay – это международный финансовый сервис, уже более 11 лет предоставляющий платежные сервисы онлайн и офлайн в более чем 3,5 тысячи отделениях "Новой почты". По данным НБУ за 2022 год, компания занимает 45% общего объема внутригосударственных денежных переводов.

Напомним, что НБУ начал выдавать первые лицензии на предоставление финкоманиям платежных услуг по новому порядку, которого требует введенный в действие с августа 2022 года закон, лишь 25 апреля, в то время как срок для переоформления лицензий компаниями, которые их уже имели до этого, истекает уже в воскресенье, 30 апреля.

Перед этим, 24 апреля, из сообщения Европейской Бизнес Ассоциации стало известно, что НБУ на тот момент не выдал финкомпаниям вообще никаких лицензии по новому порядку, из-за чего те заявляли о давлении. В ЕБА также описали угрожающие последствия для платежного рынка, если эта ситуация не будет урегулирована.