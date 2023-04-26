НБУ за пять дней до дедлайна начал выдавать лицензии на перевод средств по новому порядку

Национальный банк Украины выдал первые две лицензии на предоставление финансовой платежной услуги, а именно перевод средств без открытия счетов, и включил в реестр платежной инфраструктуры ООО "Европейская платежная система" и "ФК "Кредитор ХХІ".

Как говорится в сообщении регулятора, соответствующие решения принял 25 апреля его комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг.

В то же время НБУ отказал в этом ООО "ФК "Хантер" из-за несоответствия требованиям порядка авторизации деятельности предоставителей финансовых платежных услуг и ограниченных платежных услуг.

В Нацбанке напоминают, что участники финансового рынка, имеющие лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов, должны до 30 апреля 2023 года переоформить свои лицензии в соответствии с требованиями закона о платежных услугах, введенного в действие 1 августа 2022 года.

При этом накануне Европейская Бизнес Ассоциация заявила о большой обеспокоенности небанковских финансовых учреждений, тем что НБУ до сих пор не выдал небанковским предоставителям финансовых услуг никаких лицензий по новому порядку.

Там описали угрожающие последствия сохранения нынешней ситуации для платежного рынка, а также призвали НБУ оптимизировать процедуру перелицензирования для успешно действующих небанковских учреждений, чтобы снизить регуляторное давление на рынок и способствовать внедрению технологических инноваций, предусмотренных законом о платежных услугах.

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