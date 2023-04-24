С 1 мая платежный рынок ждут проблемы: в ЕБА заявили о давлении НБУ на лицензиатов

В Европейской Бизнес Ассоциации заявляют о большой озабоченности небанковских финансовых учреждений регуляторным давлением Национального банка Украины перед истечением срока действия лицензий на перевод средств в национальной валюте.

Как говорится в заявлении объединения, незадолго до дедлайна 1 мая НБУ требует в рамках авторизации дальнейшей деятельности лицензиатов дополнительные документы, не предусмотренные законодательством, и оригиналы документов в письменной или электронной форме, что может быть проблематично в условиях военного времени.

По данным участников рынка, хотя срок на получение новых лицензий истечет уже в конце недели, из-за затягивания рассмотрения документов регулятор до сих пор не выдал ни одной лицензии по новому порядку.

"Отсутствие лицензий у небанковских предоставителей финансовых услуг может повлечь за собой перебои в работе платежного рынка Украины уже в ближайшие недели, а также привести к значительному сокращению объемов безналичных расчетов и откату безналичной экономики, к развитию которой Нацбанк приложил много усилий в течение последних лет", - предупреждают в ассоциации.

По оценке ее экспертов, из-за этого вероятно падение рынка безналичных платежей на 35-40%. Как указывают в ЕБА, в настоящее время благодаря созданной платежной инфраструктуре население может покупать товары и получать сервисы онлайн, но при сохранении регуляторного давления на этот сегмент финансового рынка произойдет значительное сокращение онлайн-сервисов и магазинов, что негативно повлияет на экономику страны.

В ассоциации указывают, что в Украине сохраняется тенденция предоставления предпочтения пользователями платежных услуг расчетам онлайн. Так, по данным самого НБУ, оплата товаров и услуг в интернете на конец года составила 28% по количеству и почти 18% по сумме всех безналичных операций с платежными карточками, а средняя сумма одной операции по оплате товаров и услуг в интернете составила 424 гривны, в то время как в торговой сети – 328 гривен.

Кроме того, война негативно повлияла на состояние платежной инфраструктуры для приема платежных карт. По оценке Нацбанка, количество активных платежных терминалов в торговой и сервисной сетях за 2022 год уменьшилось на 6,5% (в отдельные месяцы не работали до 15% терминалов), а количество банкоматов - на 15% (до 20% в апреле 2022 года) .

"Это связано с тем, что значительное количество таких платежных устройств расположено в местах, где ведутся активные боевые действия, или на временно не контролируемых украинскими властями территориях. Также не все торговые предприятия возобновили работу на территориях, которые были освобождены Вооруженными силами Украины", – говорится в сообщении.

Поэтому, указывают в ассоциации, платежная инфраструктура для онлайн-бизнеса является критической как для повседневных оплат населения страны, так и для всех специальных проектов по части благотворительной деятельности и государства в целом.

"Следует отметить, что 94% сумм переводов средств в пределах Украины в 2022 году осуществлены в системах перевода, созданных небанковскими учреждениями. Таким образом, сохранение возможности осуществления платежей с использованием услуг небанковских финучреждений является жизненно необходимым для сохранения показателей безналичных расчетов и обеспечения доступа к финансовых услуг для клиентов", – говорят в ЕБА.

При этом там заявляют, что неоднократно обращались в НБУ по этому вопросу, и хотя в 2022 году предельный срок перелицензирования был продлен на три месяца, предложения бизнеса по уменьшению давления на участников рынка, как заявлено в сообщении, остались без рассмотрения.

Учитывая это, бизнес призывает Нацбанк оптимизировать процедуру перелицензирования для успешно действующих небанковских предоставителей платежных услуг, чтобы уменьшить давление на участников рынка и способствовать внедрению технологических инноваций, предусмотренных законом о платежных услугах.

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