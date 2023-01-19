Уплата налогов и коммуналки. Как будет работать рынок е-денег по новым правилам

Народные избранники окончательно легализовали электронные деньги и приравняли счета электронных кошельков к банковским, приняв 13 января во втором чтении соответствующий законопроект №4366 . Тем самым, Верховная Рада сделала важный шаг в расширении в Украине платежной инфраструктуры на будущее.

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Как говорится в пояснительной записке, парламент предусмотрел возможность уплаты электронными деньгами налогов и сборов, коммунальных услуг; осуществление расчетов за отгруженные товары (выполненные работы, оказанные услуги) с использованием электронных денег плательщиками единого налога I-III группы.

При этом требования о возможности открытия и ведения счетов в электронных деньгах распространяются исключительно на клиентов, вставших на учет в контролирующих органах. Иными словами, законодатели таким образом планируют сделать все платежи в Украине более прозрачными и сузить возможности избежания налогообложения.

Кроме того, утвержденный депутатами законопроект приравнивает к доходам, подлежащим налогообложению, доходы поставщиков платежных услуг, а также продлевает срок для перелицензирования операторов платежных услуг с 1 февраля по 1 мая 2023 года. Как пояснил delo.ua глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, сроки лицензирования нужно было переносить, иначе многие платежные системы с 1 февраля потеряли бы возможность вести свою деятельность.

Закон не ко времени? Какие препятствия для его внедрения

Вообще новый закон просто дополняет уже действующий закон №1591-IX "О платежных услугах", который действует еще с 1 августа прошлого года и регулирует использование е-денег, а также работу небанковских предоставлятелей платежных услуг. Но ни президент, ни глава парламента принятый документ еще не подписали. Поэтому сроки его вступления в силу спрогнозировать довольно трудно.

В то же время, если бы принятый Радой законопроект №4366 начал действовать уже сегодня, сложно сказать, насколько он был бы эффективным, поскольку этот документ депутаты разрабатывали еще в 2020 году и не учитывал реалии военного положения.

"Сам законопроект был зарегистрирован давно. По сути речь идет просто о выполнении дорожной карты НБУ. Речь идет о довоенных законодательных работах, которые предстояло доработать. Впрочем, как бы он сегодня действовал, я не представляю", – признается в разговоре с delo.ua финансовый аналитик Андрей Львов.

О том же говорит и первый заместитель председателя Комитета Совета Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк: новации будут введены уже после завершения боевых действий. "На время войны обращение электронных денег в Украине ограничено, так что это уже после нашей победы. И не путайте крипту и электронные деньги! Это совершенно разные вещи", - подчеркнул он.

Полноценное воплощение закона о е-деньгах сейчас невозможно по нескольким причинам.

Во-первых, НБУ необходимо разработать под функционирование рынка е-денег необходимую нормативную базу;

Во-вторых, в условиях войны и частых отключений электричества такая альтернативная схема расчетов функционировать нормально не способна.

В текущей ситуации украинцы все чаще используют наличные средства, которыми они могут расплатиться при экстремальных условиях, рассчитываясь, прежде всего, в кассах магазинов. Это еще одна причина, отодвигающая разговоры о запуске рынка электронных денег на задний план.

Например, согласно последним данным НБУ, на 1 января 2023 года сумма наличных, которая обращалась в Украине, составила 716,1 млрд грн, что на 14,1% больше, чем год назад.

Есть еще одна причина, что делает невозможным нормальную работу рынка электронных денег. НБУ, являющийся регулятором рынка платежных услуг, с начала полномасштабной войны приостановил операции по выпуску и распространению е-денег и пополнению ими е-кошельков. Потому все эти нормы начнут действовать только после окончания войны.

Кто будет эмитентом электронных денег в будущем

До принятия закона №1591-IX "О платежных услугах" эмитентами е-денег могли быть только банки. После вступления документа в силу такую возможность предоставили (при условии получения определенной авторизации) платежным учреждениям, операторам почтовой связи, учреждениям е-денег, филиалам иностранных платежных учреждений и органам государственной власти (при определенных условиях).

"Сначала их эмитировали только банки. И даже если некоторые компании хотели выпускать е-деньги, то делали это под эгидой какого-то банка. Теперь список потенциальных эмитентов расширен. И я считаю, что это только оживит рынок. И мы сможем использовать электронные деньги активнее", – рассказал delo.ua директор компании ProFin Consulting Вадим Березовик.

Эксперт напоминает, что Национальный банк должен разработать нормативные документы, которыми будут руководствоваться эмитенты.

"НБУ обязательно создаст в отношении эмитентов необходимую нормативную базу для полноценного запуска рынка, поскольку Украина движется в направлении Евросоюза. Поэтому мы и должны внедрять не только действующие сегодня нормы, но и рассчитывать на будущее", – добавляет Березовик.

Кстати, когда закон № 1591-IX вступил в силу, НБУ в сентябре 2022 года установил для эмитентов е-денег новый порядок. Среди прочего регулятор обязал их осуществлять формирование номера е-кошелька по международному стандарту IBAN и прописал требования к режиму использования электронных кошельков в целом. Также Нацбанк ввел требования к договору, заключаемому между эмитентом и потребителем или пользователем, чтобы усилить защиту прав потребителей финансовых услуг.

Как е-деньги участвовали в "теневом" обороте и почему теперь этого не будет

Основная загвоздка состоит в том, что ранее электронные кошельки (в основном для расчетов в криптовалюте) – как альтернативную систему расчетов – субъекты хозяйствования нередко использовали во избежание налогообложения и контроля при незаконной торговле.

Иногда доходило даже до спонсирования терроризма. К примеру, еще в 2015 году СБУ разоблачила и заблокировала механизм финансирования террористов на оккупированных территориях так называемых ДНР и ЛНР через международную платежную систему. Приспешники боевиков зарегистрировали в системе 17 е-кошельков, из-за которых пытались собрать деньги на финансирование незаконных вооруженных формирований.

Не мог НБУ контролировать и процесс конвертации валют на таких кошельках, поскольку валютные операции в таком случае регулятор просто не видел. Именно поэтому и возникла необходимость установления над кошельками контроля. К тому же Нацбанку нужно будет еще и "заставить" всех желающих пользоваться именно легальными кошельками, а не идти в обход.

Наводить порядок в системе побуждают Украину и международные партнеры вместе с финансовой разведкой США, чтобы сократить количество случаев "отмывания" и легализации незаконных доходов через механизмы е-денег.

Однако, какие бы цели ни преследовали законодатели, такие сервисы действительно приобрели огромную популярность во всем мире. Как говорит глава Сбербанка Сергей Наумов, они расширяют финансовую инклюзию, делают денежные переводы существенно дешевле и снижают коррупционные риски.