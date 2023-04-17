Украинский финрынок добровольно покинули восемь компаний

Национальный банк Украины аннулировал лицензии десяти небанковским учреждениям и исключил из государственного реестра финансовых учреждений шесть небанковских финучреждений, а еще три учреждения исключил из реестра лиц, не являющихся финучреждениями, но имевших право предоставлять отдельные финуслуги.

Как говорится в сообщении регулятора, такие решения 13 апреля принял его комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финуслуг.

В частности, на основании собственных заявлений аннулированы все имеющиеся лицензии: ООО "Партнер Финанс" (код ЕГРПОУ 38327699), "Сузирья Финанс" (39804515), "Брайт Финанс" (42871183); "ФК "Гелиос" (42322556), "Профит Финанс Групп" (44220653), "ТД "Агроальянс" (37303065), "Компания "Альбион (35396734) и "ТК "Астерра" (4109631)

"Брайт Финанс", "ФК "Гелиос" и "Профит Финанс Груп" исключены из реестра финучреждений, а "ТД "Агроальянс", "Компания "Альбион" и ООО "ТК "Астерра" – из реестра лиц, не являющихся финучреждениями, но могущих предоставлять отдельные финуслуги.

Также на основании поданных заявлений аннулированы лицензии на предоставление средств в ссуду, услуг факторинга и финансового лизинга ООО "Чинау" (ранее - "Бизнес Ритейл Групп", 39008887), а также лицензии на услуги финлизинга ООО "ФК "Винстар" (44630056 ).

В свою очередь, было исключено из реестра в связи с принятием НБУ решения об аннулировании (отзыве) у них всех лицензий ООО "Е-Пэй" (36495136), "ФК Лео" (ЕГРПОУ) и "Е-Рассрочка" (38945107).

Кроме этого, НБУ сообщает о применении 17 апреля к кредитному союзу "Гарантия" (26157087) меры влияния в виде временной остановки с 18 апреля лицензий на предоставление финуслуг.

Причиной называется непредоставление информации и неподача копии документов по требованию НБУ, что препятствует регулятору осуществлять надзор за деятельностью кредитного союза. Последнему дан срок на устранение нарушения до 1 мая.