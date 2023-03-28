НБУ определил, кто из участников рынка может претендовать на бронирование военнообязанных: какова процедура

Национальный банк Украины определил критерии отнесения участников финансового рынка к учреждениям, имеющим важное значение для отрасли. Как говорится в сообщении регулятора, соответствующее постановление №32 он принял 24 марта.

Документ вступает в силу с 29 марта. Отмечается, что он был принят во исполнение постановления Кабинета министров №76 от 27 января о новом порядке бронирования военнообязанных, который касается, в частности, предприятий и организаций, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Для определения учреждения критически важным оно должно соответствовать по меньшей мере трем из семи критериев, одним из которых является критерий важного значения для определенной отрасли национальной экономики.

Итак, НБУ определил, что важными для финрынка являются:

- системно важные банки;

- страховщики 1-й или 2-й группы общественной важности с лицензией на добровольное страхование жизни или обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, соблюдающие нормативы платежеспособности и достаточности капитала и норматив рисковости операций страховщика;

- лизингодатели, входящие в банковскую группу, в которой ответственное лицо-банк является системно важным, заключившие новые договоры финлизинга в течение последнего отчетного года по меньшей мере на 1 миллиард гривен;

- системно важные и важные платежные системы, важные участники платежных систем и важные технологические операторы по результатам деятельности в 2022 году;

- юрлица, занимающиеся инкассацией, обработкой и хранением наличных средств со средним за квартал показателем инкассации свыше 5 миллиардов гривен, свыше 1 тысячи торговых точек клиентов и свыше 1 тысячи банкоматов.

- объединение страховщиков, осуществляющих ОСАГО владельцев наземного транспорта за ущерб, причиненный третьим лицам;

- юрлица, предоставляющие системно важным банкам услуги по обслуживанию банкоматов, платежных терминалов, выполнению межбанковских платежных операций в объемах не менее 35% от количества соответствующих устройств/операций соответствующего банка.

Для дальнейшего определения участников рынка критическими для экономики они должны подать в НБУ документы и предоставить информацию, подтверждающую их соответствие по меньшей мере трем из семи критериев, включая вышеупомянутые отраслевые.

По результатам рассмотрения обращения Нацбанк направит заявителю свое решение в течение трех рабочих дней со дня принятия. Если учреждение будет признано критически важным, оно должно будет предоставить НБУ список военнообязанных работников для осуществления их бронирования. После рассмотрения и проверки этого списка НБУ подаст его на согласование Генеральному штабу Вооруженных сил Украины.