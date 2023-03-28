НБУ визначив, хто з учасників фінринку може претендувати на бронювання військовозобов’язаних: яка процедура

Національний банк України визначив критерії віднесення учасників фінансового ринку до установ, які мають важливе значення для галузі. Як ідеться в повідомленні регулятора, відповідну постанову №32 він прийняв 24 березня.

Документ набирає чинності з 29 березня. Зазначається, що його було ухвалено на виконання постанови Кабінету міністрів №76 від 27 січня про новий порядок бронювання військовозобов’язаних, який стосується, зокрема, підприємств і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Для визначення установи критично важливою вона має відповідати щонайменше трьом із семи критеріїв, одним з яких є критерій важливого значення для певної галузі національної економіки.

Отже, НБУ визначив, що важливими для фінринку є:

- системно важливі банки;

- страховики 1-ї або 2-ї групи суспільної важливості з ліцензією на добровільне страхування життя або обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, які дотримуються нормативу платоспроможності та достатності капіталу й нормативу ризиковості операцій страховика;

- лізингодавці, які входять до банківської групи, в якій відповідальна особа-банк є системно важливим, та уклали нових договорів фінлізингу впродовж останнього звітного року щонайменше на 1 мільярд гривень;

- системно важливі та важливі платіжні системи, важливі учасники платіжних систем і важливі технологічні оператори за результатами діяльності 2022 року;

- юрособи, що займаються інкасацією, обробленням та зберіганням готівки з середнім за квартал показником інкасації понад 5 мільярдів гривень, понад 1 тисячу торгових точок клієнтів і понад 1 тисячу банкоматів.

- об’єднання страховиків, що здійснюють ОСЦПВ власників наземного транспорту за шкоду, заподіяну третім особам;

- юрособи, що надають системно важливим банкам послуги з обслуговування банкоматів, платіжних терміналів, виконанням міжбанківських платіжних операцій в обсягах не менших, ніж 35% від кількості відповідних пристроїв/операцій відповідного банку.

Для подальшого визначення учасників ринку критичними для економіки вони мають подати до НБУ документи та надати інформацію, що підтверджують їх відповідність щонайменше трьом із семи критеріїв, включно з вищезазначеним галузевим.

За результатами розгляду звернення Нацбанк надішле заявнику своє рішення протягом трьох робочих днів з дня прийняття. Якщо установа буде визнана критично важливою, вона має подати до НБУ список військовозобов’язаних працівників для здійснення їхнього бронювання. Після розгляду та перевірки цього списку НБУ подасть його на погодження Генеральному штабу Збройних сил України.