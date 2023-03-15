НБУ визначив п'ятірку важливих платіжних систем за підсумками 2022 року

Національний банк України за результатами моніторингу діяльності платіжних систем у 2022 році визначив перелік важливих об’єктів платіжної інфраструктури в Україні.

Як зазначається в повідомленні регулятора, єдиною системно важливою платіжною системою в Україні, як і у попередні роки, визначено систему електронних платежів НБУ.

До категорії ж важливих віднесено п’ять платіжних систем - MasterCard, Visa, NovaPay, "Фінансовий світ" (ТОВ "Українська платіжна система") та "Поштовий переказ" ("Укрпошта").

Крім того, за підсумками діяльності у 2022 року вперше визначені важливі учасники платіжних систем. Так, до переліку важливих учасників системно важливих та важливих платіжних систем увійшли ПриватБанк (учасник СЕП НБУ, MasterCard, Visa), фінансова компанія "Контрактовий дім" та "Універсальні платіжні рішення" (учасники системи "Фінансовий світ").

Також за результатами моніторингу за 2022 рік визначено три важливих оператори послуг платіжної інфраструктури - "Український процесінговий центр", ТОВ "ЕйСі ДіСі Процессінг" та ТОВ "ТАС Лінк".

В НБУ вказують, що розподіл об’єктів платіжної інфраструктури за категоріями важливості він здійснює згідно з міжнародною практикою для підвищення їхньої надійності й ефективності, а також приведення їхньої діяльності у відповідність до міжнародних стандартів оверсайту.

До об’єктів платіжної інфраструктури, що віднесені до категорій важливості, Нацбанк встановлює посилені вимоги в частині управління та організації діяльності, доступу та участі в платіжній системі, системи управління ризиками, остаточності розрахунків, забезпечення кіберстійкості та управління безперервністю діяльності.

Раніше НБУ розподіляв платіжні системи на системно важливі, соціально важливі та важливі. Однак з 2022 року порядок оверсайту передбачає віднесення платіжних систем до категорій системно важливих та важливих.

Розподіл об’єктів платіжної інфраструктури за категоріями важливості НБУ здійснює щорічно за підсумками їх діяльності протягом попереднього року. Критеріями важливості є обсяги операцій та види послуг, які ними надаються.