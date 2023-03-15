НБУ определил пятерку важных платежных систем по итогам 2022 года

Национальный банк Украины по результатам мониторинга деятельности платежных систем в 2022 году определил список важных объектов платежной инфраструктуры в Украине.

Как отмечается в сообщении регулятора, единственной системно важной платежной системой в Украине, как и в предыдущие годы, определена система электронных платежей НБУ.

К категории важных отнесены пять платежных систем - MasterCard, Visa, NovaPay, "Финансовый мир" (ООО "Украинская платежная система") и "Почтовый перевод" ("Укрпочта").

Кроме того, по итогам деятельности в 2022 году впервые определены важные участники платежных систем. Так, в список важных участников системно важных и важных платежных систем вошли ПриватБанк (участник СЭП НБУ, MasterCard, Visa), финансовая компания "Контрактовый дом" и "Универсальные платежные решения" (участники системы "Финансовый мир").

Также по результатам мониторинга за 2022 год определены три важных оператора услуг платежной инфраструктуры - "Украинский процессинговый центр", ООО "ЭйСи ДиСи Процессинг" и ООО "ТАС Линк".

В НБУ указывают, что распределение объектов платежной инфраструктуры по категориям важности он осуществляет согласно международной практике для повышения их надежности и эффективности, а также приведения их деятельности в соответствие с международными стандартами оверсайта.

К объектам платежной инфраструктуры, отнесенным к категориям важности, Нацбанк устанавливает ужесточенные требования в части управления и организации деятельности, доступа и участия в платежной системе, системы управления рисками, окончательности расчетов, обеспечения киберустойчивости и непрерывности деятельности.

Ранее НБУ распределял платежные системы на системно важные, социально важные и важные. Однако с 2022 года порядок оверсайта предусматривает отнесение платежных систем к категориям системно важных и важных.

Распределение объектов платежной инфраструктуры по категориям важности НБУ проводит ежегодно по итогам их деятельности на протяжении предыдущего года. Критериями важности являются объемы операций и виды предоставляемых ими услуг.