Как украинцы перекроили карточный рынок и кто из банков оказался лидером по количеству платежного пластика

В прошлом году украинцы существенно увеличили пользование электронными платежными средствами (ЭПС, платежные карты), о чем прямо свидетельствует статистика Национального банка. Так, если на начало прошлого года среди украинцев было около 57,6 млн держателей карт (некоторые имели и имеют больше одной карты), то уже по состоянию на 1 декабря их было 67,13 млн.

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Как видим, прирост составил 16,5%. При этом состоялся он как раз благодаря физлицам. Если в начале года таких было более 56,4 млн, то к концу года – уже 65,83 млн (прирост – 16,7%). Для сравнения, количество юрлиц-пользователей ЭПС за тот же год выросло всего на 8,3% – до 1,3 млн.

Похожа динамика роста и по количеству карточек . Если на 1 января прошлого года объем действующих карточек, срок которых еще не истек, составлял 89,1 млн, то на 1 декабря – 109,62 млн (прирост в течение года – 23%).

Но интересно то, что количество карточек, через которые в течение месяца была совершена хотя бы одна операция (активные карты) , сократилось. Если на 1 января активных карт насчитывалось 46,29 млн, то на 1 декабря – 45,33 млн. Конечно, для такой тенденции объяснение только одно – люди, оказавшиеся на оккупированных территориях, пользоваться карточками украинских банков – за редким исключением – просто не могли.

Несмотря на то, что по сравнению с началом и концом года общее количество активных карт сократилось, она начала уверенно увеличиваться в мае, что связано с деоккупацией значительных территорий Украины. Однако для прироста есть еще одна причина, по которой справедливо указывает в разговоре с нами директор Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем ЕМА Александр Карпов.

"В пограничных областях активно использовался так называемый карточный туризм, когда благодаря разному курсу валют украинцы выезжали за границу, покупая там инвалюту дешевле, чем это было бы в Украине, а затем здесь ее перепродавали. Именно под это и открывалось много дополнительных карт, которые вошли к статистике НБУ как активны к тому времени", – напоминает он.

Эксперт убежден, что как раз тот же "карточный туризм" и привел к увеличению количества активного банковского пластика. По мнению Карпова, возможно даже до 500 тыс. штук от общей эмиссии.

Для контраста, согласно данным НБУ, количество активных платежных терминалов за год сократилось более чем на 73 тыс. (до 365,84 тыс.), что в первую очередь также связано с оккупацией украинских территорий с одной стороны и закрытием ряда банковских отделений с целью оптимизации. с другой.

Лучше всего это видно в региональном срезе. Количество карточек, по которым в течение ноября была совершена хотя бы одна операция, в Луганской области составило 405 тыс.. Для сравнения, только в самом Киеве за то же время – 11,4 млн. С большим отрывом на втором месте 75 млн).

Украинцы нарастили суммы по операциям

От такого всеобщего прироста выиграли только американские платежные системы. Так, объем активных карт MasterCard вырос за год на 17% - до 59,14 млн, а Visa - на треть (на 32% – до 49,9 млн карт). При этом отечественная система "Простір" отстает, прирост карточек у нее в течение прошлого года упал с 569 тыс. на 1 января до 532 тыс. на 1 декабря (на 7%).

Остальные платежные системы – 37 тыс. и 48 тыс. соответственно. Для Украины такое распределение выглядит не самым лучшим образом, поскольку львиную долю рынка занимают именно американские системы, принимающие за свои услуги комиссии. Развитие украинской системы "Простір" оставляет желать лучшего, хотя с ее ростом полученные комиссии оставались бы в государстве.

Что же касается объема карточных расчетов , то за год он стремительно возрос. Если в январе 2022 года объем составлял более 436 млрд грн, то в ноябре – почти 663 млрд грн (прирост в 52%!).

Отразился на поведении украинцев, конечно, и блекаут, вызванный вражескими обстрелами, и паника населения в начале войны. К примеру, в течение февраля украинцы из-за своих карточек сняли наличные на 160 млрд грн, а уже в течение ноября (свежие данные НБУ) – 215 млрд грн. Иными словами, за 11 месяцев снятие выросло на 34%.

Однако еще больше возросло количество средств, проведенных через безналичные операции. Если в январе 2022 года их провели на 276,14 млрд грн, в течение ноября – на 448 млрд грн, что свидетельствует о приросте на 62%.

Вполне логично, что наши граждане нарастили пользование картами и за рубежом. Относительно этого у Нацбанка есть данные только за ІІІ квартал прошлого года, но уже и по этому можно заметить очевидные тенденции.

Украинцы за рубежом увеличили объем операций более чем в четыре раза

В течение ІІІ квартала 2022-го украинцы за рубежом совершили через карты отечественных банков 94,8 млн операций, хотя за то же время 2021-го – 23,2 млн (прирост более чем в четыре раза). При этом 86,7 млн. из этих операций касались только расчетов с использованием платежных терминалов, а 8,1 млн – снятия наличных.

Что касается объема средств, то наши граждане в других странах провели таким образом за ІІІ квартал 2022 года операций почти на 122 млрд грн. Данные впечатляют, поскольку за то же время 2021 этот объем составлял лишь 19,8 млрд грн. Иными словами, показатель вырос более чем в шесть раз. И для этого вполне очевидно объяснение, а именно – миллионы наших мигрантов, вынужденно покинувших страну из-за войны.

"Украинские мигранты за рубежом действительно активно пользовались картами украинских банков. Выплаты от государства, ООН и других организаций они получали на украинские карты. Этим, в частности, и обусловлен прирост, если не считать "карточный туризм", – говорит в комментарии delo. ua Александр Карпов.

Кто среди банков оказался лидером по количеству карт

По состоянию на конец прошлого года лидером по количеству карточек, конечно, оказался государственный Приватбанк, имеющий в государстве крупнейшую клиентскую базу. А вот второе место с большим отрывом занял Ощадбанк.

Что касается количества активных карт, то десятка лидеров расположилась в несколько ином порядке, где ТАСкомбанк занял последнее место.

Что же касается прироста активных карт в течение прошлого года, то ощутимыми показателями может похвастаться только Приватбанк, увеличивший их 2,4 млн, и Универсал банк (monobank), где прирост составил почти 1,2 млн. В целом же банки объем активных карт только сократили, о чем уже говорилось. Больше всего среди них – ПУМБ, уменьшивший их количество на 330 тыс. штук.

Как война заставила банки сменить работу на карточном рынке

В течение полутора месяцев с начала войны украинские банки сокращали или вообще убирали кредитные лимиты на карточках. Однако постепенно как частные, так и государственные банки начали их восстанавливать, хотя первыми здесь были как раз частные учреждения. Просмотры лимитов происходили с учетом финансового положения банков.

Общий объем лимитов тогда действительно сократился. Анализ карточных портфелей заставил банки пересмотреть политику. Увидев объем неплатежей по отдельным клиентам, они были вынуждены обрезать лимиты под ноль. Одалживать деньги ненадежному клиенту, даже если он стал таким по объективным причинам, не было смысла", – говорит Александр Карпов.

Он обращает внимание, что уже в IV квартале прошлого года ситуация стала более прогнозируемой, поэтому некоторые банки начали повышать лимиты, поскольку выросло и поступление средств клиентов на счета. Но до довоенного уровня учреждения этого так и не сделали. Иными словами, в течение этого года увеличение лимитов должно продолжиться, но только по клиентам с хорошей кредитной историей.

Что касается динамики по активным карточкам по системе вообще, то Александр Карпов предполагает несущественный прирост – ориентировочно на 5%. Наибольший прирост, уверен эксперт, покажет именно monobank и другие несколько лидеров среди банков, поскольку они в карточный бизнес вкладываются больше всего. И среди таких, конечно, и государственный Приватбанк с крупнейшей его клиентской базой.