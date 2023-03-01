"Укрпочта" запускает наложенный платеж на карточные счета для малых и средних предпринимателей: какие преимущества

АО "Укрпочта" вводит услугу наложенного платежа на карточные счета для малого и среднего бизнеса. Теперь деньги за товар будут зачисляться на карточный счет в конце каждого дня, а открывать специальный счет или ждать своей очереди в отделении совсем не нужно.

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Об этом сообщила пресс-служба почтового оператора.

Там отмечают, что преимущество услуги наложенного платежа на карточные счета особенно оценят представители малого и среднего бизнеса - те предприниматели, которые реализуют свои товары в Instagram, или на маркетплейсах.

"Теперь деньги за товар будут зачисляться на карточный счет в конце каждого дня, а открывать специальный счет или ждать своей очереди в отделении совсем не нужно", - отмечают в "Укрпочте".

В компании добавляют, что преимущество услуги наложенных платежей также удобно не только для предпринимателя, но и для его клиентов, ведь условием этой услуги предусмотрены самые низкие в Украине тарифы. Комиссия будет составлять 1% от стоимости товара + 10 гривен.

Для того, чтобы воспользоваться услугой наложенного платежа на карточные счета, представителям малого и среднего бизнеса, которые ранее не пользовались услугами "Укрпочта Экспресс" или "Укрпочта Стандарт" при регистрации в личном кабинете на сайте АО "Укрпочта" нужно определить себя как физическое лицо, или как физическое лицо-предприниматель.

Для всех других клиентов, которые уже давно пользуются доставкой "Укрпочты", новая услуга станет доступна в их личном кабинете, а регистрироваться заново им не нужно.

Зачисление наложенного платежа на карточные счета для всех клиентов доступны только на гривневые платежные карты. Переводы засчитываются на карточный счет один раз в рабочий день.

Предпринимателям, желающим начать продавать и доставлять свои товары с "Укрпочтой", нужно выполнить следующие шаги: