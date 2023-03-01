- Категория
- Бизнес
- Дата публикации
-
"Укрпочта" запускает наложенный платеж на карточные счета для малых и средних предпринимателей: какие преимущества
АО "Укрпочта" вводит услугу наложенного платежа на карточные счета для малого и среднего бизнеса. Теперь деньги за товар будут зачисляться на карточный счет в конце каждого дня, а открывать специальный счет или ждать своей очереди в отделении совсем не нужно.
Об этом сообщила пресс-служба почтового оператора.
Там отмечают, что преимущество услуги наложенного платежа на карточные счета особенно оценят представители малого и среднего бизнеса - те предприниматели, которые реализуют свои товары в Instagram, или на маркетплейсах.
"Теперь деньги за товар будут зачисляться на карточный счет в конце каждого дня, а открывать специальный счет или ждать своей очереди в отделении совсем не нужно", - отмечают в "Укрпочте".Подписывайтесь на наш Telegram канал
В компании добавляют, что преимущество услуги наложенных платежей также удобно не только для предпринимателя, но и для его клиентов, ведь условием этой услуги предусмотрены самые низкие в Украине тарифы. Комиссия будет составлять 1% от стоимости товара + 10 гривен.
Для того, чтобы воспользоваться услугой наложенного платежа на карточные счета, представителям малого и среднего бизнеса, которые ранее не пользовались услугами "Укрпочта Экспресс" или "Укрпочта Стандарт" при регистрации в личном кабинете на сайте АО "Укрпочта" нужно определить себя как физическое лицо, или как физическое лицо-предприниматель.
Для всех других клиентов, которые уже давно пользуются доставкой "Укрпочты", новая услуга станет доступна в их личном кабинете, а регистрироваться заново им не нужно.
Зачисление наложенного платежа на карточные счета для всех клиентов доступны только на гривневые платежные карты. Переводы засчитываются на карточный счет один раз в рабочий день.
Предпринимателям, желающим начать продавать и доставлять свои товары с "Укрпочтой", нужно выполнить следующие шаги:
- Зарегистрироваться в личном кабинете Укрпочты как физическое лицо или ФЛП;
- Добавить одну или несколько гривневых платежных карт, выпущенных любым банком Украины, платежных систем Visa, Mastercard и ПРОСТІР, кроме таких типов платежных карт: Corporate, Business, Prepaid, Gift, в профиль пользователя;
- При создании отправки "Укрпочта Экспресс" или "Укрпочта Стандарт" в блоке "Дополнительные услуги" необходимо поставить галочку в чек-боксе "Зачисление наложенной платы на карту" и выбрать необходимую карточку для зачисления наложенной платы.