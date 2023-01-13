"Укрпочта" снизила тарифы на отправление в Литву, Латвию и Эстонию

Национальный оператор почтовой связи "Укрпочта" снизила тарифы на доставку в Литву, Латвию, Эстонию. Скидки составляют до минус 45%. По сниженным тарифам можно отправлять как посылки родным и друзьям, так и продавать товары.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

Тарифы на отправку мелких пакетов в страны Балтии снизили на 25%-35% от веса, посылок - на 35%-45%. Со всеми тарифами можно ознакомиться в соответствующем разделе на сайте "Укрпочты".

"Теперь отправить браслет с украинской, символикой весом до 250 гр будет стоить 5,73 долл. США; пару украинских книг весом 1 кг - от 11 долл. США; посылку из дома с вещами переселенцев весом 5 кг - от 21 долл. США", - отметили в компании.

Оформить отправку можно в почтовых отделениях и личном онлайн-кабинете, а также с помощью мобильного приложения "Укрпочты". Стоимость отправки дополнительно снижается на 3%, если отправления оформляют онлайн. Для постоянных отправителей и корпоративных клиентов действуют накопительные скидки.

Кроме того, тарифы на отправку посылок в Польшу из EMS-сервиса "Укрпочты" снизили на 75%. Сроки доставки 7-14 дней.

Напомним, Национальный оператор почтовой связи Poczta Poczta в октябре снизил тарифы на доставку всех посылок EMS весом до 20 кг в Украину. Благодаря введенным изменениям, клиенты будут платить до -75% меньше по сравнению с текущей стоимостью EMS-доставки из Польши.