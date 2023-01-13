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"Укрпошта" знизила тарифи на відправлення до Литви, Латвії та Естонії
Національний оператор поштового зв'язку "Укрпошта" знизила тарифи на доставку до Литви, Латвії, Естонії. Знижки складають до мінус 45%. За зниженими тарифами можна відправляти як посилки рідним та друзям, так і продавати товари.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Тарифи на відправку дрібних пакетів до країн Балтії знизили на 25%-35% від ваги, посилок — на 35%-45%. Зі всіма тарифами можна ознайомитися у відповідному розділі на сайті "Укрпошти".
"Тепер відправити браслет з українською, символікою вагою до 250 гр коштуватиме 5,73 дол. США; пару українських книжок вагою 1 кг – від 11 дол. США; посилку з дому з речами переселенців вагою 5 кг – від 21 дол. США", — зазначили в компанії.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Оформити відправлення можна у поштових відділеннях та в особистому онлайн-кабінеті, а також за допомогою мобільного застосунку "Укрпошти". Вартість відправлення додатково знижується на 3%, якщо відправлення оформлюють онлайн. Для постійних відправників та корпоративних клієнтів діють накопичувальні знижки.
Крім того, тарифи на відправку посилок у Польщу через EMS-сервіс "Укрпошти" знизили на 75%. Терміни доставки 7-14 днів.
Нагадаємо, Національний оператор поштового зв'язку Poczta Poczta у жовтні знизив тарифи на доставку всіх посилок EMS вагою до 20 кг до України. Завдяки запровадженим змінам клієнти платитимуть до -75% менше порівняно з поточною вартістю EMS-доставки з Польщі.