Відправити посилку EMS з Польщі до України стало дешевше: Poczta Polska знизила тарифи

Національний оператор поштового зв'язку Poczta Poczta знизив тарифи на доставку всіх посилок EMS вагою до 20 кг до України. Завдяки запровадженим змінам клієнти платитимуть до -75% менше порівняно з поточною вартістю EMS-доставки з Польщі.

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Про це 6 жовтня повідомила пресслужба "Укрпошти".

Тарифи на доставку посилок EMS з Польщі до України у національного поштового оператора починаються з 42,00 польських злотих за посилку (336 грн). Вартість доставки знизили у співпраці з "Укрпоштою".

"Співпраця між Poczta Polska та "Укрпоштою" необхідна для того, щоб пропонувати нашим клієнтам як у Польщі, так і в Україні широкий спектр потрібних послуг, особливо в такий складний час, коли триває війна", ─ відзначив президент правління Poczta Polska Кшиштоф Фальковський.

Ознайомитися з тарифами детальніше можна на сайті Poczta Polska. В "Укрпошті" стверджують, що доставка посилок з будь-якого відділення польської пошти до будь-якого відділення "Укрпошти" займе 7-14 днів.

"Наступним кроком буде перегляд тарифів на доставку відправлень з України до Польщі, що дозволить ще більше поглибити співпрацю між двома поштами та двома країнами", ─ прокоментував генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Зазначимо, що “Укрпошта” та Пошта Польщі (Poczta Polska) підписали меморандум, який дозволить зменшити тарифи на пересилання посилок та спростить механізм доставки відправлень між двома країнами.

Нагадаємо, з 14 вересня "Нова пошта" доставляє посилки з особистими речами з Україну в Польщу за зниженими тарифами. Можна відправляти до поштомату в Польщі або замовити кур'єрську доставку, за останнє доплачувати не потрібно.

"Нова пошта" встановила такі тарифи на доставку до Польщі:

до 2 кг – 250 грн замість 600 грн;

до 10 кг – 325 грн замість 900 грн;

до 30 кг – 400 грн замість 1500 грн.

Джерело фото: ua.depositphotos.com