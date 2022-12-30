- Категорія
- Суспільство
- Дата публікації
-
"Укрпошта" дозволила отримувати посилки без документів
"Укрпошта" додала варіант ідентифікації отримувача під час видачі відправлень. Відтепер отримати поштове відправлення можна у всіх автоматизованих відділеннях без пред’явлення документів, а за кодом, що надходить у SMS-повідомленні.
Про це повідомила пресслужба "Укрпошти".
"У всіх відділеннях Укрпошти можна отримати відправлення без документів — за допомогою SMS-повідомлення", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що нове правило діє для фізичних осіб та за умови, що вказано номер телефону одержувача.Підписуйтеся на наш YouTube канал
В "Укрпошті" додають, що діють кілька розумних обмежень:
- оголошена цінність до 15 000 грн, післяплата до 5 000 грн для внутрішніх відправлень;
- оголошена цінність до 20 000 грн для міжнародних відправлень;
- відсутні позначки "Вручити особисто" та/або "Судова повістка".
Зазначимо, що з 1 січня тарифи на відправку посилок у Польщу через EMS-сервіс "Укрпошти" будуть знижені на 75%.
Також “Укрпошта” звернулась до національних поштових операторів з проханням дозволити прийом у своїх відділеннях генераторів та зарядних станцій для доставки в Україну.