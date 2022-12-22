"Укрпочта" будет доставлять генераторы и павербанки из-за границы без пошлин

"Укрпочта" обратилась к национальным почтовым операторам с просьбой разрешить прием в своих отделениях генераторов и зарядных станций для доставки в Украину.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".

Там напомнили, что Правительство приняло Постановление, разрешающее импорт генераторов, павербанков, литий-ионных аккумуляторов, портативных зарядных станций, старлинков без пошлины и НДС.

Данный документ будет способствовать обеспечению потребностей потребителей в оборудовании для восстановления и стабилизации электроснабжения.

"Укрпочта обратилась к национальным почтовым операторам с просьбой разрешить прием в своих отделениях генераторов и зарядных станций для доставки в Украину. Первой страной, начавшей с нами сотрудничество в этой области, стала Латвия. Тарифы на доставку товаров энергетического направления будет устанавливать почта-отправитель", - отмечают в "Укрпочте".

Уже в декабре товары критического импорта могут быть отправлены из 600+ отделений почты Латвии (Latvijas Pasts), доставка от 25 EUR. Список стран будет вскоре расширяться.

Следует отметить, что растаможка таких отправлений в Украине будет происходить без оформления грузовой таможенной декларации. В свою очередь, отправитель должен обязательно указать УКТВЭД: если получатель в Украине – физическое лицо, достаточно 6-значного кода товара.

Для получателей-юридических лиц нужно указать 10-значный код товара, который планируется переместить через границу. Это необходимо для идентификации товара и мер контроля, применяемых к нему.

К перевозке допускаются следующие товары: зарядные устройства, павербанки, аккумуляторы с литий-ионными составляющими, портативные зарядные станции, генераторы, водные фильтры, Starlink.

Чтобы отправить генератор, зарядную станцию, Starlink из-за границы с нулевым растаможиванием, нужно:

Оплатить товар в интернет-магазине и заказать доставку по адресу своего друга или родственника в Латвии. Поскольку получатель находится в пределах ЕС, доставка будет производиться без таможенных платежей. Ваш контакт в Европе в любом ближайшем отделении Latvijas Pasts отправляет посылку в Украину и оплачивает доставку в Украину. Что обязательно нужно указать в декларации латиницей, чтобы в Украине не начислялись таможенные платежи? Для генераторов: Generator, HS code 8502 11/Electric generating sets, HS code 8502 20; Для литий-ионных аккумуляторов и портативных зарядных станций: Batteries/accumulators/power banks/portable charging stations with lithium-ion components, HS code 8507 60 00 00; Для систем доступа a wired или wireless network HS code 8517 62 00 00/ или 8517 69 90 00/ или 8517 70 00 90; Для водных фильтров:тWater filtering or purifying equipment, HS code0802. Что обязательно следует отметить в декларации латиницей, чтобы в Украине не начислялись таможенные платежи?/Power Banks/портативные регулирующие станции с лит-ионными компонентами, HS code 8507 60 00 00; 70 00 90; Для водных фильтров:тWater filtering или purifying equipment, HS code 84212100. Для генераторов: Generator, HS code 8502 11/Electric generating sets, HS code 8502 20; Для литий-ионных аккумуляторов и портативных зарядных станций: Batteries/accumulators/power banks/portable charging stations with lithium-ion components, HS code 8507 60 00 00; Для систем доступа к Интернету: apparatus for communication in wired or wireless network HS code 8517 62 00 00/ или 8517 69 90 00/ или 8517 70 00 90; Для водных фильтров: Water filtering or purifying equipment, HS code 84212100. 10–14 дней — и посылка готова к выдаче в ближайшем отделении Укрпочты. В областных центрах предусмотрена курьерская доставка по адресу.

Детальнее о доставке генераторов через Укрпочту по ссылке .

Отметим, спрос на терминалы спутниковой связи Starlink в Украине среди клиентов "Новой Почты" вырос в десять раз из-за отключения света и угрозы блекаута.

Напомним, Кабинет министров на заседании 29 ноября внес изменения в перечень товаров, поставляемых на территорию Украины без уплаты пошлин и налога на добавленную стоимость. Под налоговые льготы попали комплектующие для изготовления энергетического оборудования, очистки воды и средства спутникового доступа в интернет (Starlink).