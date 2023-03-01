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Бізнес
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"Укрпошта" запускає післяплату на карткові рахунки для малих та середніх підприємців: які переваги

"Укрпошта" запускає післяплату на карткові рахунки для малих та середніх підприємців: які переваги

АТ “Укрпошта” вводить послугу післяплати на карткові рахунки для малого та середнього бізнесу.

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Про це повідомила пресслужба поштового оператора. 

Там зазначають, що перевагу послуги післяплати на карткові рахунки особливо оцінять представники малого та середнього бізнесу - ті підприємці, які реалізують свої товари в Instagram, або на маркетплейсах.

"Тепер гроші за товар будуть зараховуватися на картковий рахунок в кінці кожного дня, а відкривати спеціальний рахунок, або чекати своєї черги у відділенні, зовсім не потрібно", - зауважують в "Укрпошті".

У компанії додають, що перевага послуги післяплати є також зручною не лише для підприємця, але й для його клієнтів, адже умовою цієї послуги передбачені найнижчі в Україні тарифи. Комісія у цьому разі складатиме 1% від вартості товару + 10 гривень.

Для того, щоб скористатися послугою післяплати на карткові рахунки, представникам малого та середнього бізнесу, які раніше не користувалися послугами "Укрпошта Експрес" або "Укрпошта Стандарт" під час реєстрації в особистому кабінеті на сайті АТ "Укрпошта" потрібно визначити себе як фізична особа, або як фізична особа-підприємець.

Для усіх інших клієнтів, які вже давно користуються доставкою "Укрпошти", нова послуга стане доступною в їхньому особистому кабінеті, а реєструватися заново їм не потрібно.

Зарахування післяплати на карткові рахунки для всіх клієнтів доступні тільки на гривневі платіжні карти. Перекази зараховуються на картковий рахунок один раз на робочий день.

Підприємцям, які хочуть почати продавати і доставляти свої товари з "Укрпоштою", потрібно виконати наступні кроки:

  • Зареєструватися в особистому кабінеті Укрпошти як фізична особа або ФОП;
  • Додати одну або декілька гривневих платіжних карт, випущених будь-яким банком України, платіжних систем Visa, Mastercard та ПРОСТІР, окрім таких типів платіжних карток: Corporate, Business, Prepaid, Gift, до профілю користувача;
  • Під час створення відправлення "Укрпошта Експрес" або "Укрпошта Стандарт" у блоці "Додаткові послуги" необхідно поставити галочку в чек-боксі "Зарахування післяплати на карту" та вибрати необхідну картку для зарахування післяплати.
Автор:
Світлана Манько