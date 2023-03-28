Управляемое плавание. Как НБУ готовится к либерализации валютного рынка и почему она должна быть постепенной

Национальный банк принял четкий вектор на валютную либерализацию, которая, однако, будет полноценна только при условии отмены фиксированного обменного курса. О смягчении валютных ограничений на последнем монетарном брифинге 16 марта упомянул даже глава регулятора Андрей Пышный, комментируя изменение дизайна монетарной политики НБУ.

Отказ от фиксированного курса прописан также и в недавно заключенной сделке с МВФ на $15,6 млрд, которая предусматривает два этапа. После первого этапа, который продлится 12-18 месяцев, НБУ должен вернуться к действующей до начала войны монетарной политике, которая базировалась на плавающем курсе. Но пока об отказе от его фиксации представители Нацбанка говорят крайне сдержанно.

Жесткий контроль курса – вынужденная необходимость

Фиксированным сейчас в Украине остается не только официальный курс. Напомним: с 21 июля 2022 года официальный курс гривны по отношению к доллару находится на уровне 36,57 грн/$. Административное регулирование касается и межбанковского рынка, на котором банки могут продавать и покупать безналичную валюту по курсу, превышающему официальный максимум на 1%.

На наличном рынке это правило не действует. Там курсовые колебания вызваны в большинстве случаев паническими настроениями (обстоятельства на фронте, топливный кризис, обстрелы инфраструктуры и т.п.) и разнообразными спекуляциями.

Впрочем, перетекания валюты между МБВР и наличным рынком нет. К тому же спрос на межбанке НБУ гасит за счет своих интервенций, а ситуацию на наличном рынке регулятор контролирует, ограничивая возможность населения скупать валюту и стимулируя банки повышать привлекательность гривневых депозитов. Чтобы клиентам было интереснее размещать гривну на срочных счетах, чем тратить на покупку валюты.

Что касается отмены фиксированного курса, то банкиры остаются сторонниками рыночных механизмов на валютном рынке. Однако отбросить фактор войны по курсовому уравнению, к сожалению, конечно, нельзя.

Как пояснил в комментарии delo.ua председатель правления Юнекс Банка Иван Свитек, из-за ограничения экспорта как по сугубо логистическим причинам, так и из-за прямого разрушения производственных мощностей экспортная выручка даже теоретически не может покрыть объемы импорта. То есть, в любом случае НБУ придется компенсировать дисбаланс на межбанковском рынке путем интервенций.

"В то же время либерализация – это не только отказ от фиксированного курса. Точно требует внимания установившийся в стране режим двойного курса. Решать этот вопрос надо, ведь существование двух курсов наносит много вреда из-за стимулирования теневой экономики", – говорит он.

Дорожная карта по валютной либерализации только нарабатывается

Фактически НБУ "заморозил" валютный рынок еще 24 февраля 2022 года, когда утвердил постановление в №18, что существенно ограничило возможности при проведении операций с иностранной валютой. Так вот, именно постановление №18 и имел в виду Пышный, объявляя о редизайне "монетарки" на брифинге. Иными словами, речь идет именно об ослаблении тех административных ограничений, которые касаются валютных операций. Но это еще не переход к плавающему курсу.

Даже в официальном ответе delo.ua Нацбанк особо подчеркнул, что постепенно внедряемая регулятором либерализация валютного рынка не касается текущего режима обменного курса.

"В текущих условиях режим фиксированного обменного курса продолжает играть важную роль в обеспечении ценовой и финансовой стабильности и будет действовать до тех пор, пока не появятся предпосылки для постепенного перехода к "управляемому плаванию", – ответила delo.ua пресс-служба НБУ.

Также Нацбанк сообщил, что дорожная карта по постепенной валютной либерализации только отрабатывается. Она стала предметом внутренних дискуссий и консультаций со стейкхолдерами, в том числе с МВФ. НБУ отрабатывает механизм очередности смягчения валютных ограничений, учитывая баланс преимуществ и недостатков каждого из них.

"В целом подход будет близок к тому, который применялся при осуществлении валютной либерализации к полномасштабной войне. В частности, соответствующие меры не будут иметь привязки к определенным датам, а зависят прежде всего от наличия необходимых макроэкономических и финансовых условий", – говорится в комментарии НБУ. предоставил редакции.

Почему невозможно снять все ограничения уже сегодня

В разговоре с delo.ua руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий подчеркнул, что гипотетическая полная либерализация валютного рынка в Украине касалась бы также снятия ограничений на выведение инвалюты за границу. Но если убрать все запреты именно сейчас, есть риск, что бизнес станет неконтролируемо скупать валюту и всеми возможными способами выводить ее за границу.

"Здесь проблема не только в спросе наших импортеров на инвалюту, а как раз в бизнесе, который таким образом захочет иметь в условиях войны надежный инструмент хеджирования активов. Речь идет просто о выводе денег в более безопасные юрисдикции. Из-за такого финансового, а не торгового спроса инвалюта в государству стремительно подорожает, и рынок "взлетит" вверх", - говорит Паращий.

Добавим, что в такой ситуации к ажиотажной скупке валюты присоединится, конечно, и население, которое по разным оценкам имеет свободными около 690 млрд грн. Львиная судьба этой суммы и пойдет на покупку инвалюты (курс начнет расти), что повлечет за собой стремительную девальвацию гривны. Наживутся на этом только спекулянты, которые купят доллар за условные 50 грн/$, а продадут через неделю его уже по 80 грн/$.

Конечно, в такой ситуации НБУ стал бы немедленно выравнивать интервенциями дисбаланс. Но если предположить, что он бы гипотетически устранился, "потолка" для удорожания доллара не было бы. Разве что – наличие инвалюты в стране в целом. Для наглядности: если фиксированный курс снять, спрос населения, не говоря уже о предпринимателях, может достигнуть при сегодняшнем курсе (36,57 грн/$) $19 млрд.

При условии мизерной по сравнению с довоенным временем экспортной выручки (объем экспорта за февраль 2023 года – $3,3 млрд) и того, что международные резервы Украины на начало марта составляли $28,9 млрд, такой сценарий очень опасен. И это еще не учитывая стремительное раздувание инфляции, которая была бы неизбежным следствием полной валютной свободы. Инфляции, укрощение которой является еще одной программной задачей Национального банка.