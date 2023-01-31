Кабмин опубликовал новый порядок бронирования военнообязанных: что он предусматривает

Кабинет министров одобрил новый порядок бронирования военнообязанных и критерии определения предприятий, учреждений и организаций, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения, сотрудники которых будут подлежать бронированию. Соответствующее постановление №76, принятое еще 27 января, в понедельник было опубликовано на сайте правительства.

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Как указывают в Министерстве экономики, введение нового порядка позволит выполнить две ключевые для страны задачи, первой из которых является обеспечение обороноспособности страны, сохранение и усиление потенциала Вооруженных сил Украины. Поэтому документом введены ограничения по бронированию на уровне 50% от количества военнообязанных в том или ином органе власти, учреждении, предприятии.

Во-вторых, задачей является гарантирование стабильной работы экономики: поэтому возможность бронирования работников недефицитных военных специальностей получили критически важные предприятия для экономики и обеспечения жизнедеятельности населения. Раньше такая возможность была только для предприятий, выполнявших мобилизационные задания.

Порядок бронирования и критерии определения критически важных организаций разработаны в соответствии с изменениями в законе о мобилизационной подготовке и мобилизации, принятыми Верховной Радой 4 ноября.

Согласно порядку, бронированию подлежат руководители и заместители, а также 50% от количества (на дату представления списка) военнообязанных сотрудников, работающих на предприятиях, в учреждениях и организациях:

- которым установлены мобилизационные задания (заказы), в случае когда это необходимо для выполнения установленных мобилизационных заданий (заказов);

- осуществляющих производство товаров, выполнение работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований;

- которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.



При наличии обоснованной потребности количество подлежащих бронированию военнообязанных может превышать 50% военнообязанных предприятия, учреждения и организации на дату представления списка.

Военнообязанные руководители предприятий, учреждений и организаций и их заместители, а также работники предприятий, учреждений и организаций топливно-энергетического комплекса, перечень которых утверждает Министерство энергетики, будут бронироваться независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности. К этим организациям не будут применяться и ограничения по количеству военнообязанных.

Для обеспечения стабильной работы органов государственного управления бронированию будут подлежать сотрудники, находящиеся на политических должностях в госорганах, госслужащие категории "А" и "Б", руководители госорганов, органов госуправления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины, и их заместители, руководители самостоятельных структурных подразделений таких органов и их заместители, работники патронатных служб, работники органов местного самоуправления первой-четвертой категории и 50% количества военнообязанных других работников органов госвласти и местного самоуправления.

Решение возлагает на руководителей органов власти, предприятий, учреждений и организаций ответственность за включение военнообязанных работников в списки, а также за соответствие учетных данных военнообязанных, указанных в списке, их военно-учетным документам.

Предусмотрено, что неверно представленные данные, отраженные в соответствующем решении Минэкономики по бронированию, могут стать основанием отказа в зачислении такого военнообязанного на специальный военный учет.

Отсрочки же, которые были предоставлены военнообязанным до вступления в силу принятого постановления, будут действовать в течение срока, на который они были предоставлены.

В свою очередь, предусмотрено, что определение предприятий критически важными организаций для указанных целей будут осуществлять центральные органы власти и другие органы в соответствующих сферах экономики, а также областные администрации. Все работники таких учреждений и организаций будут также подлежать бронированию.

Чтобы предприятие было признано критически важным, оно должно соответствовать по крайней мере трем из семи критериев:

1) общая сумма налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты (кроме таможенных) превышает эквивалент 1,5 миллиона евро;

2) сумма поступлений в иностранной валюте (кроме кредитов и ссуд) превышает 32 миллиона евро;

3) стратегическое значение для экономики и безопасности государства, согласно постановлению правительства №83 от 4 мая 2015 года;

4) важное значение для отрасли национальной экономики или обеспечения потребностей территориальной общины (критерии определяются центральными органами власти или ОВА);

5) отсутствие задолженности по уплате ЕСВ;

6) размер средней зарплаты застрахованных лиц-работников по предприятию за последний календарный квартал – не меньше средней зарплаты по региону за отчетный период;

7) предприятие является резидентом специального налогового режима "Дія City".

Достаточно будет лишь соответствия двум критериям для предприятий ТЭК; государственных и коммунальных предприятий здравоохранения, образования и науки, физической культуры и спорта, социальной защиты, являющихся неприбыльными, дотационными или предоставляющих бесплатные услуги; для телевидения с информационным вещанием, а также для государственных и коммунальных учреждений культуры.

К критически важным предприятиям отнесены также учреждения ООН, зарубежные дипломатические учреждения в Украине, представительства донорских учреждений, исполнители проектов международной технической помощи, представительства международных организаций, международных и украинских неправительственных организаций, реализующие гуманитарные проекты за средства международных партнеров, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Решением правительства также утверждены формы и документы, которые необходимо подавать в соответствующие органы, чтобы предприятие было признано критически важным, утверждены формы отчетности, определен исчерпывающий перечень оснований для отмены бронирования.

Как указывают в Минэкономики, принятое постановление является взвешенным совместным решением Генерального штаба ВСУ, министерств обороны, экономики, развития общин и территорий, других министерств и ведомств, включая отраслевые, а также украинского бизнеса.

Отмечено, что к обсуждению и усовершенствованию документа были привлечены, в частности, представители крупнейших отраслевых ассоциаций и объединений, а предложения бизнеса были учтены в итоговом варианте документа.

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