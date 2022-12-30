Кабмин продлил отсрочку от призыва во время мобилизации еще на месяц

Кабинет министров продлил еще на месяц сроки действия отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации, которые были предоставлены военнообязанным соответствующими решениями Министерства экономики и не закончились. Таким образом, самые длительные из них будут действовать до начала февраля.

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Как сообщил в своем Telegram-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, такое решение было принято на заседании Кабмина 30 декабря. Соответствующие изменения были внесены в правительственное постановление №1259 от 4 ноября.

Напомним, что аналогичным образом было 2 декабря принято решение о продлении сроков неистекших отсрочек еще на месяц: тогда срок их продления был увеличен с месяца до двух. Теперь же он составит уже три месяца.

Отметим также, что в интервью изданию Forbes.ua на этой неделе вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что анонсированный ранее механизм разрешений для выезда военнообязанных за границу "єВідрядження" потерял свой смысл, поскольку готовится решение уже о беспрепятственном пересечение ими границы при наличии необходимых документов.

Министр при этом не уточнила, на каких условиях будут согласовываться бронирования в соответствии с предлагаемыми изменениями, заявив, что дискуссия по этому поводу находится "в самом разгаре". Чиновница также отмечала, что уже забронированные работники смогут перейти на новый формат по истечении срока их действующего бронирования.

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