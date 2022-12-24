Бизнес просит быстрее запустить новую процедуру бронирования сотрудников

Представители бизнеса просят правительство продлить действующее бронирование от мобилизации сотрудников еще на два месяца, а также сделать все возможное, чтобы новая процедура бронирования заработала уже в этом году.

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Об этом говорится в обращении Европейской бизнес ассоциации (ЕБА).

Отмечается, что бронирование от мобилизации является важным аспектом, который помогает бизнесу продолжать работать, поддерживать экономику и гарантировать продовольственную и финансовую безопасность государства.

В ЕБА напомнили, что в декабре этого года вступили в силу изменения Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" в части бронирования военнообязанных на период мобилизации.

В то же время, чтобы новая процедура бронирования наконец-то заработала, правительству необходимо финализировать проект нового порядка бронирования и одобрить его отдельным Постановлением.

Поэтому ЕБА обратилась к правительству с просьбой сделать это все же в этом году, чтобы не затягивать процедуру.

"Поскольку ситуация, особенно в некоторых индустриях крайне критическая, как, в частности, в энергетике, где сотрудники уже который месяц работают 24/7 чтобы восстанавливать и настраивать поврежденную инфраструктуру. Поэтому наличие большей части персонала на предприятии и в дальнейшем является критическим.Кроме того, в таких критически важных индустриях процент возможных бронирований стоит предусмотреть более 40%, чтобы страна могла держать энергетический фронт, ведь большая часть работников индустрии - мужчины", - отмечают в ЕБА.

Там подчеркивают, что по состоянию на последнюю треть декабря, несмотря на принятие и вступление в силу данного Закона, необходимые для запуска новой системы бронирования подзаконные акты не приняты. При этом для приведения Кабинетом Министров Украины своих нормативно-правовых актов в соответствие с Законом №2732-IX срок определен в 2 месяца.

"Понятно, что такое положение дел вызывает чрезвычайную обеспокоенность у бизнеса, поскольку действующие бронирования будут завершены, к сожалению, уже через несколько недель", - отмечают в ЕБА.

Поэтому отдельно бизнес обращается с просьбой к правительству – продлить действующие бронирования еще на 2 месяца. Эксперты ЕБА убеждены, что в течение этого времени у бизнеса достаточно времени для того, чтобы в плановом порядке подготовить необходимые заявки и документы, а у представителей органов государственной власти – для их обработки и подготовки соответствующих приказов о бронировании.

Напомним, Кабинет министров продлил действие отсрочок от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленных ранее военнообязанным решениями Министерства экономики и срок которых не истек.

Также Верховная Рада уточнила механизм бронирования военнообязанных работников, приняв два ключевых новшества, которые просил бизнес для организации прозрачной процедуры бронирования.