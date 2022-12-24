Бізнес просить швидше запустити нову процедуру бронювання працівників

Представники бізнесу просять уряд продовжити чинні бронювання працівників ще на два місяці, а також зробити все можливе, щоб нова процедура бронювання запрацювала вже цього року.

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Про це йдеться у зверненні Європейської Бізнес Асоціаціії (ЄБА).

Зазначається, що бронювання від мобілізації – важливий аспект, який допомагає бізнесу продовжувати працювати, підтримувати економіку та гарантувати продовольчу і фінансову безпеку держави.

В ЄБА нагадали, що у грудні цього року набрали чинності зміни до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" в частині бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації.

У той же час, задля того аби нова процедура бронювання нарешті запрацювала, Уряду необхідно фіналізувати проєкт нового порядку бронювання та схвалити його окремою Постановою.

Тому ЄБА звернулася до Уряду з проханням це зробити все ж цього року, аби не затягувати процедуру.

"Оскільки, ситуація, особливо в деяких індустріях є вкрай критичною, як, зокрема, в енергетиці, де співробітники вже який місяць працюють 24/7 аби відновлювати та налаштовувати пошкоджену інфраструктуру. Тож наявність більшої частини персоналу на підприємстві і надалі є критичною, аби процес відновлення був більш швидким та ефективно продовжувався. Окрім того, в таких критично важливих індустріях відсоток можливих бронювань варто передбачити більше 40%, аби країна могла тримати енергетичний фронт, адже більша частина працівників індустрії – чоловіки", - зазначають в ЄБА.

Там підкреслюють, що станом на останню третину грудня, незважаючи на прийняття та набрання чинності даного Законом все ж необхідні для запуску нової системи бронювання підзаконні акти не прийняті. При цьому, для приведення Кабінетом Міністрів України своїх нормативно-правових актів у відповідність із Законом №2732-IX строк визначеного у 2 місяці.

"Зрозуміло, що такий стан справ викликає надзвичайне занепокоєння у бізнесу, оскільки чинні бронювання будуть завершені, на жаль, вже через декілька тижнів", - наголошують в ЄБА.

Тому, окремо, бізнес звертається з проханням до Уряду – продовжити чинні бронювання ще на 2 місяці. Експерти ЄБА переконані, що протягом цього часу у бізнесу буде достатньо часу для того, щоб у плановому порядку підготувати необхідні заявки та документи, а у представників органів державної влади – для їх опрацювання та підготовки відповідних наказів про бронювання.

Нагадаємо, Кабінет міністрів продовжив дію відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих раніше військовозобов’язаним рішеннями Міністерства економіки і термін яких не сплив.

Також Верховна Рада уточнила механізм бронювання військовозобов’язаних працівників, прийнявши дві ключові новації, які просив бізнес для організації прозорої процедури бронювання.