Рада уточнила механізм бронювання військовозобов’язаних працівників

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №7687 щодо порядку бронювання військовозобов’язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

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Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За його словами, за прийняття законопроєкту проголосували 290 народних депутатів.

Железняк зазначив, що ухвалено дві ключові новації, які просив бізнес для організації прозорої процедури бронювання.

Документ передбачає, що бронюванню підлягають військовозобовʼязані, які працюють на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг оборонного призначення.

Також законопроєкт дозволяє проводити бронювання без виконання мобілізаційних завдань для підприємств, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення.

Уряду надано повноваження на розробку нового порядку та критерій бронювання.

Нагадаємо, що 7 вересня Кабінет міністрів вже передбачував можливість продовження на два місяці чинних відстрочок від призову на військову службу для військовозобов'язаних під час мобілізації та на воєнний час.

Бізнес раніше звертався до Уряду з проханням подовжити ще на 2 місяці чинні бронювання військовозобов'язаних без необхідності повторного погодження з Міноборони та все ж запустити механізм електронного відрядження.